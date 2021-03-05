Macaé x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Sem condições de mandar jogos no Moacyrzão, o Macaé terá a árdua missão de enfrentar o Flamengo no Maracanã, mesmo como mandante, neste sábado, a partir das 18h, em duelo válido pela 2ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Clube a ser batido e atual campeão, o Rubro-Negro ainda atuará com "reforços".

Vencedor na estreia, diferente do Macaé (derrotado), o Flamengo poderá contar com Hugo Moura, Michael e Pepê no jogo deste sábado. O trio passa a encorpar um time composto por garotada e comandado por Maurício Souza, já que grande parte do grupo principal e Rogério Ceni estão de férias após a conquista do título do Brasileirão, na semana passada.

+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021Confira mais informações da partida entre Macaé e Flamengo:

CAMPEONATO CARIOCA - TAÇA GUANABARAEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 6 de março de 2021, às 18h (de Brasília)Árbitro: Yuri Elino da CruzAuxiliares: Rodrigo Figueiredo Correa e Gustavo Correia

Onde assistir: FlaTV+, PPV do Cariocão e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; João Gomes, Hugo Moura e Pepê (Max); Thiaguinho, Michael e Rodrigo Muniz.

Suspenso: -Pendurados: -Lesionado: Bruno Viana e Thiago Maia

MACAÉ (Técnico: Eduardo Allax)Milton Raphael; Pedro, Barba, Helton e Patrick; Amaral, Rossales, Wagner e Wallacer; Lopeu e Rafael Castro.

Suspenso: -Pendurados: -Lesionado: -