Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • M. Nascimento e Sousa são campeões na Seleção e devem ficar à disposição do Botafogo contra o Corinthians
futebol

M. Nascimento e Sousa são campeões na Seleção e devem ficar à disposição do Botafogo contra o Corinthians

Dupla do Alvinegro esteve envolvida no elenco da Canarinho sub-20 que empatou com o Chile e conquistou Torneio Internacional da categoria...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 19:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 19:00

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Se passa por problemas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode ter dois reforços caseiros para o último jogo de 2020. Envolvidos com a Seleção Brasileia sub-20 desde a última semana, Matheus Nascimento e Sousa, crias da base do Alvinegro, foram campeões do Torneio internacional da categoria nesta sexta-feira, na Granja Comary, e agora devem retornar ao Nilton Santos.
Pela proximidade de datas, a dupla não foi relacionada pelo Botafogo para a partida contra o Coritiba, neste sábado, no Couto Pereira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e sequer viajou para a Região Sul do país.
Os dois vão se reapresentar durante a semana para o treinador Eduardo Barroca e iniciar um processo para serem envolvidos contra o Corinthians, no dia 27 de dezembro, no Estádio Nilton Santos, naquela que marcará o último compromisso do Botafogo em 2020.
O zagueiro e o atacante de apenas 16 anos representaram o Botafogo no elenco de um torneio amistoso preparatório para o Sul-Americano sub-20, que será disputado no ano que vem.
O Botafogo não tinha um representante na Seleção Brasileira sub-20 desde 2016, quando, na ocasião, Matheus Fernandes e Igor Cássio - e o próprio Eduardo Barroca, como auxiliar-técnico - foram convocados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados