M. Nascimento e Sousa são campeões na Seleção e devem ficar à disposição do Botafogo contra o Corinthians

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Se passa por problemas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode ter dois reforços caseiros para o último jogo de 2020. Envolvidos com a Seleção Brasileia sub-20 desde a última semana, Matheus Nascimento e Sousa, crias da base do Alvinegro, foram campeões do Torneio internacional da categoria nesta sexta-feira, na Granja Comary, e agora devem retornar ao Nilton Santos.

Pela proximidade de datas, a dupla não foi relacionada pelo Botafogo para a partida contra o Coritiba, neste sábado, no Couto Pereira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e sequer viajou para a Região Sul do país.

Os dois vão se reapresentar durante a semana para o treinador Eduardo Barroca e iniciar um processo para serem envolvidos contra o Corinthians, no dia 27 de dezembro, no Estádio Nilton Santos, naquela que marcará o último compromisso do Botafogo em 2020.

O zagueiro e o atacante de apenas 16 anos representaram o Botafogo no elenco de um torneio amistoso preparatório para o Sul-Americano sub-20, que será disputado no ano que vem.