Lyon anuncia a contratação de Emerson Palmieri, campeão da Eurocopa com a Itália

Após contratar o lateral-esquerdo Henrique, ex-Vasco da Gama, o Lyon anunciou a chegada de mais um nome brasileiro para o setor. Nesta quinta-feira, o clube francês confirmou a contratação de Emerson Palmieri, que pertence ao Chelsea e assinou por empréstimo com os Gones.
Segundo informou o clube francês, a negociação custou 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) aos cofres do Lyon pela cessão de uma temporada. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o ítalo brasileiro renovou seu vínculo com o Chelsea, que iria até junho de 2022, por mais um ano.
Emerson Palmieri entrou em campo apenas 15 vezes pelo Chelsea na última temporada, mas teve um ano para não esquecer nunca mais. Campeão da Champions League, o ala-esquerdo também conquistou a Eurocopa com a seleção italiana.
Apesar de ser reserva da Azzurri no início da campanha, Emerson assumiu a titularidade a partir das semifinais, com a grave lesão de Leonardo Spinazzola, que rompeu o tendão de Aquiles. Revelado pelo Santos, o brasileiro tem ainda passagens por Roma e Palermo.