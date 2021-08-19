  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lyon anuncia a contratação de Emerson Palmieri, campeão da Eurocopa com a Itália
futebol

Lyon anuncia a contratação de Emerson Palmieri, campeão da Eurocopa com a Itália

Jogador de 27 anos assina com o clube francês por empréstimo de um ano e disputará posição com ex-lateral do Vasco da Gama. Ítalo-brasileiro venceu Champions em 2020/21...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 16:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 16:14
Crédito: Damien LG / Lyon
Após contratar o lateral-esquerdo Henrique, ex-Vasco da Gama, o Lyon anunciou a chegada de mais um nome brasileiro para o setor. Nesta quinta-feira, o clube francês confirmou a contratação de Emerson Palmieri, que pertence ao Chelsea e assinou por empréstimo com os Gones.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1 2021/22Segundo informou o clube francês, a negociação custou 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) aos cofres do Lyon pela cessão de uma temporada. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o ítalo brasileiro renovou seu vínculo com o Chelsea, que iria até junho de 2022, por mais um ano.
Emerson Palmieri entrou em campo apenas 15 vezes pelo Chelsea na última temporada, mas teve um ano para não esquecer nunca mais. Campeão da Champions League, o ala-esquerdo também conquistou a Eurocopa com a seleção italiana.
Apesar de ser reserva da Azzurri no início da campanha, Emerson assumiu a titularidade a partir das semifinais, com a grave lesão de Leonardo Spinazzola, que rompeu o tendão de Aquiles. Revelado pelo Santos, o brasileiro tem ainda passagens por Roma e Palermo.

