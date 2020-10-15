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futebol

Luxemburgo se despede do Palmeiras destacando conquistas: 'Êxito foi alcançado'

Treinador agradece oportunidade de comandar o Verdão pela quinta vez na carreira e exalta feitos como o título do Campeonato Paulista e a campanha na Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 01:11

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 01:11

Logo após encerrar sua passagem pelo Palmeiras, informação que o LANCE!/NOSSO PALESTRA publicou em primeira mão, o treinador Vanderlei Luxemburgo usou seus perfis no Instagram e no Twitter para agradecer ao clube e aos torcedores. Ele começou o vídeo dizendo que foi convidado para comandar um projeto de reconstrução e conseguiu êxito nessa missão.
- Boa noite, palmeirenses. Aos que apoiaram e criticaram, são todos palmeirenses e eu gosto muito do Palmeiras. O convite que o Palmeiras me fez foi para fazer uma reconstrução, um processo que precisava ser remodelado, eu me propus. O êxito foi alcançado - afirmou o treinador.
Luxa lembrou do título do Campeonato Paulista e a boa campanha na Libertadores para justificar o seu trabalho, e disse que faz parte do futebol a decisão de mandá-lo embora após a terceira derrota seguida no Brasileiro. Mesmo após a demissão, ele agradeceu a todos no clube pela oportunidade.
- Fomos campeões paulista, da Florida Cup, lideramos a Libertadores, estávamos brigando na parte de cima do Brasileiro e, com três derrotas, tomaram a decisão de me mandar embora. Faz parte do futebol. Queria agradecer aos jogadores, aos dirigentes e parceiros que estiveram comigo lá. E agradecer ao Palmeiras pela quinta vez, a quinta passagem. Muito obrigado a todos vocês - concluiu.Vanderlei Luxemburgo

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