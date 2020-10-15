Luxemburgo se despede do Palmeiras destacando conquistas: 'Êxito foi alcançado'

Logo após encerrar sua passagem pelo Palmeiras, informação que o LANCE!/NOSSO PALESTRA publicou em primeira mão, o treinador Vanderlei Luxemburgo usou seus perfis no Instagram e no Twitter para agradecer ao clube e aos torcedores. Ele começou o vídeo dizendo que foi convidado para comandar um projeto de reconstrução e conseguiu êxito nessa missão.

- Boa noite, palmeirenses. Aos que apoiaram e criticaram, são todos palmeirenses e eu gosto muito do Palmeiras. O convite que o Palmeiras me fez foi para fazer uma reconstrução, um processo que precisava ser remodelado, eu me propus. O êxito foi alcançado - afirmou o treinador.

Luxa lembrou do título do Campeonato Paulista e a boa campanha na Libertadores para justificar o seu trabalho, e disse que faz parte do futebol a decisão de mandá-lo embora após a terceira derrota seguida no Brasileiro. Mesmo após a demissão, ele agradeceu a todos no clube pela oportunidade.