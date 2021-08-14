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futebol

Luxemburgo reconhece abalo emocional da equipe, mas acredita que time está evoluindo

A Raposa saiu atrás no placar, mas conseguiu a igualdade, evitando a derrota em casa, pela segunda vez consecutiva...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 19:33
O técnico Vanderlei Luxemburgo comentou sobre novo empate em casa do Cruzeiro , desta vez com o Sampaio Corrêa, por 2 a 2, neste sábado, 14 de agosto, no Independência, pela 18ª rodada da Série B.
Luxa identificou um abalo emocional na equipe, que teve de buscar o resultado pela terceira vez seguida, sendo duas em casa, para evitar uma derrota. diante do Brusque, houve uma virada e a confirmação do triunfo. Contra Vitória-BA e Sampaio Corrêa, o máximo que a Raposa conseguiu foi o empate.
Esse abalo emocional foi relatado pelo treinador azul, mas ainda assim vê o time no caminho certo, em evolução na competição. Veja a análise de Luxa no vídeo acima. O goleiro Mota, do Sampaio, foi um dos nomes do jogo, evitando algumas chances de gol da Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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