Luxemburgo reconhece abalo emocional da equipe, mas acredita que time está evoluindo

O técnico Vanderlei Luxemburgo comentou sobre novo empate em casa do Cruzeiro , desta vez com o Sampaio Corrêa, por 2 a 2, neste sábado, 14 de agosto, no Independência, pela 18ª rodada da Série B.

Luxa identificou um abalo emocional na equipe, que teve de buscar o resultado pela terceira vez seguida, sendo duas em casa, para evitar uma derrota. diante do Brusque, houve uma virada e a confirmação do triunfo. Contra Vitória-BA e Sampaio Corrêa, o máximo que a Raposa conseguiu foi o empate.