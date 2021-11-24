Luxemburgo 'pressiona' Cruzeiro para concluir negociações de sua renovação de contrato

O técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não definiu sua renovação de contrato com o Cruzeiro para 2022. Mas, sem dar detalhes, quer a definição da sua situação, pois quer deixar tudo resolvido antes das férias, logo após o fim da Série B. - Macarrão se come quente... não adianta ficar falando que vai assinar ou não. Precisa antecipar. Ou acerta ou não. Essa semana, eu defino. Acertamos ou não? Tá muito bem encaminhado, mas tem que ser essa semana. Vai sair de férias sem estar definido? Acho que vai ser fim de semana, vai ser um fico muito legal - disse o treinador em entrevista à TV Bandeirantes. Luxemburgo admitiu que ainda é preciso definir detalhes sobre a renovação com o Cruzeiro.- A gente está conversando e acertando detalhes para definirmos a próxima temporada. Não é uma definição fácil, porque o Cruzeiro tá no momento de transição de clube para empresa. Então, como vai ser feito o contrato, até onde vai o clube, empresa... tudo isso está sendo discutido com calma e tranquilidade, mas caminhando muito bem - disse o treinador. O treinador exige salários em dia dos atletas e que o transfer ban, punição imposta pela FIFA que impede contratações, seja pago, para que o clube possa trazer reforços, para renovar. Como o clube afirmou que não tem prazo para quitar os débitos na FIFA , o que pode atrapalhar nas negociações com o treinador, considerado peça importante para o projeto que tenta tirar o Cruzeiro da Série B para jogar na elite em 2023. Apesar de ainda não confirmar o seu “sim”, Vanderlei Luxemburgo admitiu que há acerto com alguns jogadores e detalhou como será o perfil do grupo da próxima temporada. - Cascudo e mais jovens. Tem que ser a base que a gente pode aproveitar. Vai ser cascudo, inclusive já tem jogador... vamos dizer, acertado com a gente, mas não podemos falar-concluiu.