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futebol

Luxemburgo: ‘Por não precisar do segundo gol, era pra segurar mais a bola’

Técnico lamentou o empate sofrido no final da partida; é a quinta vez que o Verdão deixa a vitória escapar após estar à frente do placar nesta edição do Campeonato Brasileiro
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Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2020 às 19:22
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em entrevista concedida após o empate por 1 a 1 contra o Grêmio neste domingo (20), o técnico Vanderlei Luxemburgo comentou sobre o Palmeiras não conseguir segurar o resultado após estar à frente do placar:
“A estrategia nossa foi bem feita porque os jogadores entenderam a proposta de cada tempo. Sofrer gols acontece, não é falta de atenção. Faltou segurarmos a bola no ataque. Por não ter a necessidade de querer fazer o segundo gol, (poderíamos) tocar mais a bola, virar de um lado pro outro, ganhar um pouco mais de tempo. Aí o gol deles saiu numa bola parada, que o Ferreira antecipou no primeiro pau.”Luxa destacou que, por perder uma vantagem, a impressão que fica é negativa. No entanto, ressaltou que, se fosse o contrário, a situação seria encarada de outra forma:
“Se estivéssemos atrás e empatássemos no finalzinho, seria normal. A gente se incomoda porque estamos largando a vantagem no final do jogo. Mas a equipe soube jogar, tornamos ela mais agressiva. Acontece que o futebol é dessa forma.”
Não é a primeira vez neste Brasileirão que os comandados de Luxemburgo cedem um empate após estarem vencendo. Esse cenário também ocorreu contra Fluminense, Goiás, Bahia e Sport. Ao todo, em dez partidas disputadas no campeonato nacional, o Verdão empatou seis vezes, tendo buscado a igualdade apenas em uma delas, contra o Internacional, no Allianz Parque.

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