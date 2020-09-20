Luxemburgo: ‘Por não precisar do segundo gol, era pra segurar mais a bola’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em entrevista concedida após o empate por 1 a 1 contra o Grêmio neste domingo (20), o técnico Vanderlei Luxemburgo comentou sobre o Palmeiras não conseguir segurar o resultado após estar à frente do placar:

“A estrategia nossa foi bem feita porque os jogadores entenderam a proposta de cada tempo. Sofrer gols acontece, não é falta de atenção. Faltou segurarmos a bola no ataque. Por não ter a necessidade de querer fazer o segundo gol, (poderíamos) tocar mais a bola, virar de um lado pro outro, ganhar um pouco mais de tempo. Aí o gol deles saiu numa bola parada, que o Ferreira antecipou no primeiro pau.”Luxa destacou que, por perder uma vantagem, a impressão que fica é negativa. No entanto, ressaltou que, se fosse o contrário, a situação seria encarada de outra forma:

“Se estivéssemos atrás e empatássemos no finalzinho, seria normal. A gente se incomoda porque estamos largando a vantagem no final do jogo. Mas a equipe soube jogar, tornamos ela mais agressiva. Acontece que o futebol é dessa forma.”