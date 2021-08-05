Luxemburgo manda recado para torcida do clube e fala sobre sonho do acesso: 'não será fácil'

O Cruzeiro apresentou Vanderlei Luxemburgo para a sua terceira passagem pelo clube. O treinador já comandou trabalhos na Toca da Raposa com o elenco e mandou um recado ao torcedor de que o acesso será complicado, mas não faltará esforço. Outra posição de Luxa foi sobre o elenco, em que ele disse conhecer a maioria dos atletas e também mandou uma mensagem: “aqui eles sabem como a banda vai tocar”. Confira nos vídeos o que o novo técnico da Raposa disse. Luxemburgo deu um recado para o elenco, mostrando que a cobrança será intensa no Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)