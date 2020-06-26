Luxemburgo manda recado do quarto do hospital: 'Estou quase voltando já'

Crédito: Luxemburgo gravou vídeo de seu no quarto do hospital, onde passou por cirurgia de manhã (Reprodução/Instagram

Depois de passar por uma bem-sucedida cirurgia para retirar a vesícula, na manhã desta quinta-feira, Vanderlei Luxemburgo gravou um vídeo do quarto em que está, no Hospital São Luiz. O técnico do Palmeiras reiterou que tem alta programada para esta sexta-feira e programou retorno aos trabalhos em breve, embora ainda seja necessário ficar uns dias repousando em casa.

- Ainda estou no hospital, mas está tudo bem. Saí da cirurgia, vim para o quarto repousar, dormi, acordei 16h, já tive a primeira refeição... Está tudo tranquilo. Amanhã, tenho alta e vou para casa repousar. Só queria passar para vocês que a operação foi um sucesso total. Estou sem dor nenhuma, tranquilo. Só esperando o médico passar para me dar uma olhada e me liberar amanhã - declarou Vanderlei Luxemburgo.

- Foram muitas pessoas no meu Instagram e nas minhas redes sociais desejando sorte na cirurgia. Obrigado por todo carinho e abraços que me mandaram. Agradeço de coração pelo apoio. Um grande abraço. Estou quase voltando já - concluiu o treinador.E MAIS:Gustavo Gómez chega de carro do Paraguai e se apresentaDrive-in do Allianz terá Dérbi virtual entre Veron e GabrielPalmeiras contrata ex-preparador de goleiros do GrêmioNo fim de 2º mês de salário reduzido, Verdão atualiza elencoConfira o vídeo que Vanderlei Luxemburgo publicou do hospital no Instagram: Ver essa foto no Instagram Foi tudo muito bem na cirurgia na vesícula e quero agradecer as mensagens de carinho que recebi nas redes sociais. Amanhã recebo alta. Uma publicação compartilhada por Vanderlei Luxemburgo (@luxaoficial) em 25 de Jun, 2020 às 3:24 PDT Luxemburgo teve uma crise na vesícula na semana passada, queixando-se de muita dor, e a primeira recomendação foi de cirurgia. Fez uma consulta para ter uma segunda opinião, do médico Alexander Morrell, que reforçou a necessidade da retirada do órgão e foi o responsável por realizar o procedimento nesta manhã.

Apesar da crise na vesícula na última quinta-feira, Vanderlei Luxemburgo esteve presente no primeiro dia de testes do Palmeiras nos campos da Academia de Futebol, na última terça-feira. Mas, assim como Antônio Mello, coordenador de preparação física, recebendo um acompanhamento particular.

A preocupação com os dois é por conta de um trecho da resolução do Governo de São Paulo, que aponta que "profissionais com idade a partir de 60 anos ou portadores de doenças crônicas não devem participar dos treinamentos". O clube entendeu que é uma recomendação e, como considera Luxemburgo (68 anos de idade) e Antônio Mello (72) fundamentais, optou por um monitoramento em ambos, que passaram por testes de detecção da COVID-19.