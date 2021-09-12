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futebol

Luxemburgo fala sobre o gramado da Arena do Jacaré: 'se tiver de jogar no gramado ruim, vamos jogar'

O comandante da Raposa também exaltou a vitória sobre a Ponte Preta, pois na sua visão, Série B não tem jogo bonito, mas de muita entrega...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 12:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 12:44
O técnico Vanderlei Luxemburgo defendeu a permanência do Cruzeiro na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, mesmo com o estado do gramado não tendo condições ideias de jogo. Para o treinador, ter a torcida perto, empurrando o time é importante nessa fase da Série B, em que a equipe mineira ainda luta para manter as chances de acesso. Com esse raciocínio, Luxa comentou que o Cruzeiro precisa seguir vencendo, pois na segunda divisão não tem jogo bonito, de técnica. E sim, muita entrega. Confira nos vídeos da matéria as declarações do comandante azul. Otécnico da Raposa defendeu a permanência do time em Sete Lagoas para ter o torcedor perto-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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