Luxemburgo fala sobre o gramado da Arena do Jacaré: 'se tiver de jogar no gramado ruim, vamos jogar'

O técnico Vanderlei Luxemburgo defendeu a permanência do Cruzeiro na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, mesmo com o estado do gramado não tendo condições ideias de jogo. Para o treinador, ter a torcida perto, empurrando o time é importante nessa fase da Série B, em que a equipe mineira ainda luta para manter as chances de acesso. Com esse raciocínio, Luxa comentou que o Cruzeiro precisa seguir vencendo, pois na segunda divisão não tem jogo bonito, de técnica. E sim, muita entrega. Confira nos vídeos da matéria as declarações do comandante azul. Otécnico da Raposa defendeu a permanência do time em Sete Lagoas para ter o torcedor perto-(Bruno Haddad/Cruzeiro)