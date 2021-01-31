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Luxemburgo fala sobre expulsão de Castan e analisa empate do Vasco: 'Acabou sendo um resultado justo'

Treinador concorda com o cartão vermelho de seu capitão, mas questiona o árbitro Wilton Pereira Sampaio por não ter expulsado o meio-campista Gregore em falta sobre Benítez...
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Publicado em 

31 jan 2021 às 19:17

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 19:17

Crédito: Luxemburgo analisou o empate do Vasco com o Bahia em casa (Nayra Halm / Fotoarena / Agência Lancepress!
Durante a entrevista coletiva, após o empate do Vasco com o Bahia, o técnico Vanderlei Luxemburgo comentou sobre o lance da expulsão do capitão Leandro Castan e analisou o resultado. O comandante concordou com o cartão vermelho, mas questionou o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que segundo ele, deveria ter expulsado o meio-campista Gregore em uma falta sobre Benítez.
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- Eu acho que o juiz acertou a expulsão do Castan. Foi uma imprudência. Não teve a intenção. Mas a imprudência se mostrou. Mas antes do lance do Castan, o árbitro fechou os olhos quando o Gregore deixa a perna seguir e acerta a perna do Benítez. Era um lance de expulsão também. Se o Castan merecia ser expulso por imprudência, acho que o Gregore também deveria ser expulso. Acho que são dois pesos e duas medidas - disse, e acrescentou.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
- O Rossi é bom jogador, é rápido. É malandro, é malandro no bom sentido. Eles darem amarelo para o Rossi nos acréscimos.. Se dá um amarelo para o Rossi no início, ele não faria o que ele faz para ganhar tempo... Com a expulsão do Castan, acabou sendo um resultado justo, mas temos que continuar. Não estou defendendo o Castan, mas estou falando de dois pesos e duas medidas - finalizou.
Para o clássico da próxima quinta, diante do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com seu capitão e esclareceu quem será o substituto de Leandro Castan no duelo contra o Flamengo, no Maracanã.
- Graça no lugar do Castan, não tem o que inventar. Zagueiro canhoto no lugar de canhoto. Posso começar com Pec, com Talles, é uma decisão que vou caminhar mais - explicou o comandante vascaíno.
O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, no clássico contra o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço deste domingo, a equipe pode ser ultrapassada na rodada pelo Sport, que ainda entra em campo.

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