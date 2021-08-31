Luxemburgo fala sobre encontro com Pedro Lourenço e desmente conversa sobre reforços: 'falamos sobre futebol'

O torcedor do Cruzeiro ficou animado com um encontro entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o empresário e principal patrocinador da Raposa, Pedro Lourenço, dono da rede de supermercados BH. Como o clube está tendo ajuda de Lourenço no dia a dia do clube e até em algumas situações extras, a conversa entre os dois gerou expectativa de que o time celeste poderia conseguir reforços para o elenco. Luxa esclareceu em um vídeo que a prosa foi apenas sobre futebol e que estava devendo uma visita ao empresário, o maior entusiasta da vinda do técnico para o Cruzeiro. Veja a declaração do treinador acima. Pedro Lourenço e Luxemburgo tiveram uma prosa que agitou o torcedor da Raposa-(Arquivo Pessoal/Luxemburgo)