Luxemburgo fala sobre diretoria de futebol e diz que tem projeto para ficar no Cruzeiro em 2022

Vanderlei Luxemburgo veio à público mais uma vez para falar com a torcida do Cruzeiro sobre o seu futuro. O treinador da Raposa se pronunciou sobre a saída do diretor de futebol, Rodrigo Pastana, demitido pelo clube mineiro na segunda-feira, 4 de outubro. Luxa falou ao cruzeirense que tem um projeto para 2022 caso fique no clube. Essa conversa do técnico é mais uma peça do “xadrez” azul de planejar a temporada ano que vem, quando, muito provavelmente, a Raposa deve jogar a Série B pelo terceiro anos seguido. Confira nos vídeos o que o comandante da Raposa disse. Luxa está preparando um projeto para 2022 e deve seguir na Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro)