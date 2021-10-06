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Luxemburgo fala sobre diretoria de futebol e diz que tem projeto para ficar no Cruzeiro em 2022

O técnico reconhece ‘possibilidades remotas’ para voltar a Série A, mas garante projeto para sua permanência no ano que vem...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2021 às 21:59

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 21:59

Vanderlei Luxemburgo veio à público mais uma vez para falar com a torcida do Cruzeiro sobre o seu futuro. O treinador da Raposa se pronunciou sobre a saída do diretor de futebol, Rodrigo Pastana, demitido pelo clube mineiro na segunda-feira, 4 de outubro. Luxa falou ao cruzeirense que tem um projeto para 2022 caso fique no clube. Essa conversa do técnico é mais uma peça do “xadrez” azul de planejar a temporada ano que vem, quando, muito provavelmente, a Raposa deve jogar a Série B pelo terceiro anos seguido. Confira nos vídeos o que o comandante da Raposa disse. Luxa está preparando um projeto para 2022 e deve seguir na Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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