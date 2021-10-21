Luxemburgo fala sobre a greve dos atletas: 'Para se reencontrar é preciso passar por discussões inteligentes'

O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, se posicionou sobre a greve dos jogadores da Raposa, que aconteceu na última semana, por atrasos salariais constantes. Luxa afirmou que tem de haver conversas inteligentes para superar esse momento difícil do clube, que ainda sonha com um acesso, apesar de ser uma chance apenas matemática. O comandante da Raposa aproveitou sua fala para disparar contra Leonardo Gaciba, que comanda a arbitragem no Brasil. Luxemburgo, que está suspenso do jogo contra o Avaí pelo terceiro amarelo, tem feito críticas constantes aos árbitros da Série B. Confira o que disse o treinador da Raposa nos vídeos da matéria. O técnico do Cruzeiro está bravo com os árbitros da Série B-(Bruno Haddad/Cruzeiro)