Luxemburgo explica Patrick de Paula no banco: 'É o que mais jogou'

Vanderlei Luxemburgo mudou o Palmeiras para a estreia do Campeonato Brasileiro e promoveu seis alterações em relação ao time que foi campeão paulista. Uma das ausências foi a de Patrick de Paulo, que entrou somente no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Fluminense.

- No primeiro tempo recuamos, chamamos para cima, aí complica. As substituições mudamos para poder ganhar o jogo, jogar o time para frente e mudar o ritmo de jogo. O Patrick ficou fora porque é o que mais jogou, tem 20 anos. E o campo, no jeito que está, é perigoso. O problema é lesão articular - afirmou o treinador palmeirense. O Palmeiras volta a campo no sábado (15) contra o Goiás, no Allianz Parque. A expectativa é a de que alguns titulares como o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o próprio Patrick de Paula voltam ao time titular.