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futebol

Luxemburgo explica Patrick de Paula no banco: 'É o que mais jogou'

Treinador do Palmeiras fez seis alterações em relação ao time que foi campeão do Paulistão. Garoto de 20 anos foi um dos preservados e entrou no segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 00:43

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 00:43

Crédito: Luxemburgo dá orientação para a equipe no empate contra o Fluminense (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Vanderlei Luxemburgo mudou o Palmeiras para a estreia do Campeonato Brasileiro e promoveu seis alterações em relação ao time que foi campeão paulista. Uma das ausências foi a de Patrick de Paulo, que entrou somente no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Fluminense.
- No primeiro tempo recuamos, chamamos para cima, aí complica. As substituições mudamos para poder ganhar o jogo, jogar o time para frente e mudar o ritmo de jogo. O Patrick ficou fora porque é o que mais jogou, tem 20 anos. E o campo, no jeito que está, é perigoso. O problema é lesão articular - afirmou o treinador palmeirense. O Palmeiras volta a campo no sábado (15) contra o Goiás, no Allianz Parque. A expectativa é a de que alguns titulares como o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o próprio Patrick de Paula voltam ao time titular.
O capitão Felipe Melo, com uma lesão na coxa esquerda, é desfalque certo.

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