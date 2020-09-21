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Luxemburgo explica ausência de Patrick de Paula e 'alterações tardias' no Palmeiras

Treinador mencionou "estafa após sequência pesada de jogos" para justificar desfalques seguidos da joia alviverde e falou sobre Luiz Adriano e Gabriel Veron começarem no banco
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Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 09:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A ausência de Patrick de Paula, que sequer foi relacionado nas duas últimas partidas do Palmeiras, foi assunto da entrevista coletiva concedida por Vanderlei Luxemburgo após o empate por 1 a 1 contra o Grêmio, no último domingo (20).
- O Patrick vem de uma estafa de tantos jogos seguidos, precisa recondicionar. Está tudo sendo feito como deve - explicou o treinador. O comandante do Verdão também foi questionado a respeito da demora para colocar uma equipe mais leve em campo. Durante boa parte do jogo, a estratégia do Palmeiras foi atrasar suas linhas e esperar um contra-ataque que daria números finais ao duelo.
A tática adotada, no entanto, culminou na escassez de chances criadas, até que Luxa optou por descongestionar o meio-campo ao promover a entrada de Wesley e Luiz Adriano, faltando apenas 22 minutos para o fim do jogo.
- Jogo importante, eles têm seis pontos, a gente tem nove. É um time muito forte fisicamente, jogadores altos, jogam na força, mas temos condições de fazer um bom jogo como fizemos em La Paz. - concluiu o treinador alviverde.

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