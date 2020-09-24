Luxemburgo: 'Empate no Paraguai contra o forte Guarani é um grande resultado'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O técnico Vanderlei Luxemburgo comemorou o empate por 0 a 0 contra o Guarani no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai.

— Um empate aqui no Paraguai, contra uma equipe forte como o Guarani, é um grande resultado. Quem não reconhecer isso, não quer reconhecer a produtividade do Palmeiras na Libertadores — afirmou o treinador.Na avaliação de Luxemburgo, o resultado foi importante para a classificação. Se ganhasse, o time já se garantiria nas oitavas de final da competição. O Verdão ainda tem jogos, contra Bolívar e Tigre, em casa, para fazer apenas mais um ponto.

Para defender o valor do resultado, Luxa argumentou que o Palmeiras está próximo da classificação enquanto outras equipes não estão garantidos.

— Temos que ganhar todos os jogos da libertadores? Primeiro classificar, depois buscar mais alguma coisa — defendeu o técnico. — Parece que perdemos o jogo. Todos nós, equipe técnica e jogadores, estamos satisfeitos.

Segundo o Sofascore, site especializado em estatísticas do futebol, o Palmeiras finalizou apenas quatro vezes. Dessas, duas foram em direção ao gol.