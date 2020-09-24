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futebol

Luxemburgo: 'Empate no Paraguai contra o forte Guarani é um grande resultado'

Treinador comemorou o 0 a 0 pela Libertadores, que deixa o Verdão a apenas um ponto da classificação para a próxima fase do torneio continental
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Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 00:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 00:25
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O técnico Vanderlei Luxemburgo comemorou o empate por 0 a 0 contra o Guarani no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai.
— Um empate aqui no Paraguai, contra uma equipe forte como o Guarani, é um grande resultado. Quem não reconhecer isso, não quer reconhecer a produtividade do Palmeiras na Libertadores — afirmou o treinador.Na avaliação de Luxemburgo, o resultado foi importante para a classificação. Se ganhasse, o time já se garantiria nas oitavas de final da competição. O Verdão ainda tem jogos, contra Bolívar e Tigre, em casa, para fazer apenas mais um ponto.
Para defender o valor do resultado, Luxa argumentou que o Palmeiras está próximo da classificação enquanto outras equipes não estão garantidos.
— Temos que ganhar todos os jogos da libertadores? Primeiro classificar, depois buscar mais alguma coisa — defendeu o técnico. — Parece que perdemos o jogo. Todos nós, equipe técnica e jogadores, estamos satisfeitos.
Segundo o Sofascore, site especializado em estatísticas do futebol, o Palmeiras finalizou apenas quatro vezes. Dessas, duas foram em direção ao gol.
O Alviverde Imponente lidera o grupo B da Libertadores com 10 pontos, seguido pelo Guarani, que tem 7. O grupo ainda tem o Bolívar, da Bolívia, com 4 e o lanterna Tigre, da segunda divisão argentina com 1 ponto.

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