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Luxemburgo elogia elenco do Vasco: 'O terceiro gol que vocês fizeram é de time que sabe jogar bola'

Treinador exalta o grupo do Gigante da Colina após vitória sobre o Atlético -MG por 3 a 2, em São Januário. Equipe volta a campo nesta terça, diante do Palmeiras, no Allianz Parque...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 16:04

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:04

Crédito: Vasco conquistou uma vitória importante sobre o Atlético-MG na luta contra o rebaixamento (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco voltou a vencer no Brasileirão e de maneira convincente, tendo uma boa atuação no 3 a 2 diante do Atlético-MG, de Jorge Sampaoli. No vestiário, após o triunfo, o técnico Vanderlei Luxemburgo exaltou a qualidade dos jogadores, mas disse que a equipe precisa manter o equilibro mental para que o Gigante da Colina permaneça na elite do futebol brasileiro.
> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados
Em vídeo divulgado pela Vasco TV, o treinador reverenciou a grandeza do Vasco, destacou a jogada do terceiro gol e classificou o comportamento tático do time no sábado como perfeito. Além disso, ele ressaltou a recuperação do time depois de ter sofrido uma goleada para o RB Bragantino na última quarta.
- Depois de uma derrota de quatro, buscar equilíbrio para enfrentar um adversário que está lá em cima. Conseguimos buscar o equilíbrio para nos recuperarmos. Estou saindo para casa com o sentimento de dever cumprido. O terceiro gol que vocês fizeram é de time que sabe jogar bola, é isso que quero de vocês: joguem bola. Sofrer, sim, vamos sofrer. Mas é isso - disse.
- O comportamento tático de vocês foi perfeito e maravilhoso. Isso aqui é Vasco da Gama. Vocês não têm noção da grandeza do Vasco da Gama. Tenho 68 anos e joguei uma porrada de vezes e era f... de ganhar - completou o treinador.
Com uma vitória importante, o Cruz-Maltino voltou a atuar bem e dar esperança à torcida. Durante a conversa, Luxemburgo disse que a equipe tem qualidade e necessita encontrar o equilibro mental para a sequência da competição.
- Nós temos qualidade, o problema está aqui, buscarmos equilíbrio na cabeça e a tranquilidade para entrar em campo e jogar futebol. E sofrer, não existe vitória sem sofrimento0. Hoje vocês deram uma demonstração de honrar a camisa do Vasco da Gama. Pode ter certeza, que o torcedor hoje está satisfeito com vocês - completou o treinador - salientou.
O Vasco volta a campo nesta terça, diante do Palmeiras, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida atrasada da primeira rodada do Brasileirão. Com o vitória, os cariocas estão na 15ª colocação, com 35 pontos, três de distância para o Bahia, primeiro time do Z4.

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