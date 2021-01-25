Luxemburgo elogia elenco do Vasco: 'O terceiro gol que vocês fizeram é de time que sabe jogar bola'

Crédito: Vasco conquistou uma vitória importante sobre o Atlético-MG na luta contra o rebaixamento (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco voltou a vencer no Brasileirão e de maneira convincente, tendo uma boa atuação no 3 a 2 diante do Atlético-MG, de Jorge Sampaoli. No vestiário, após o triunfo, o técnico Vanderlei Luxemburgo exaltou a qualidade dos jogadores, mas disse que a equipe precisa manter o equilibro mental para que o Gigante da Colina permaneça na elite do futebol brasileiro.

> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados

Em vídeo divulgado pela Vasco TV, o treinador reverenciou a grandeza do Vasco, destacou a jogada do terceiro gol e classificou o comportamento tático do time no sábado como perfeito. Além disso, ele ressaltou a recuperação do time depois de ter sofrido uma goleada para o RB Bragantino na última quarta.

- Depois de uma derrota de quatro, buscar equilíbrio para enfrentar um adversário que está lá em cima. Conseguimos buscar o equilíbrio para nos recuperarmos. Estou saindo para casa com o sentimento de dever cumprido. O terceiro gol que vocês fizeram é de time que sabe jogar bola, é isso que quero de vocês: joguem bola. Sofrer, sim, vamos sofrer. Mas é isso - disse.

- O comportamento tático de vocês foi perfeito e maravilhoso. Isso aqui é Vasco da Gama. Vocês não têm noção da grandeza do Vasco da Gama. Tenho 68 anos e joguei uma porrada de vezes e era f... de ganhar - completou o treinador.

Com uma vitória importante, o Cruz-Maltino voltou a atuar bem e dar esperança à torcida. Durante a conversa, Luxemburgo disse que a equipe tem qualidade e necessita encontrar o equilibro mental para a sequência da competição.

- Nós temos qualidade, o problema está aqui, buscarmos equilíbrio na cabeça e a tranquilidade para entrar em campo e jogar futebol. E sofrer, não existe vitória sem sofrimento0. Hoje vocês deram uma demonstração de honrar a camisa do Vasco da Gama. Pode ter certeza, que o torcedor hoje está satisfeito com vocês - completou o treinador - salientou.