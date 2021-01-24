Luxemburgo elogia atuação, aplicação tática e estética do terceiro gol do Vasco: 'Time está de parabéns'

Se o Atlético-MG perdeu o pênalti que abriria o placar, o problema é do time mineiro. O Vasco soube ser aplicado taticamente, concentrado quase sempre e cirúrgico para, em vez de se acuar com o poder de fogo do time mineiro, contragolpear de forma letal. Assim, o time abriu 3 a 0 antes de levar dois gols. A atuação do time na etapa inicial e especificamente o terceiro gol foram elogiados por Vanderlei Luxemburgo.- Não foi circunstância. Nós armamos no treinamento. O Atlético quer que a gente marque em cima e eles achem o espaço. Quando fechamos, tem que saber sofrer. O Benítez fez segundo homem pela direita, o Léo pela esquerda e o Bruno por trás - explicou o treinador, antes de acrescentar: