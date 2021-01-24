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  • Luxemburgo elogia atuação, aplicação tática e estética do terceiro gol do Vasco: 'Time está de parabéns'
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Luxemburgo elogia atuação, aplicação tática e estética do terceiro gol do Vasco: 'Time está de parabéns'

Cruz-Maltino esperou o Atlético-MG e abriu 3 a 0 antes de sofrer dois gols na pressão do time mineiro. Terceiro gol teve assistência de Benítez pelo alto e golaço de Germán Cano...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 00:07

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 00:07

Se o Atlético-MG perdeu o pênalti que abriria o placar, o problema é do time mineiro. O Vasco soube ser aplicado taticamente, concentrado quase sempre e cirúrgico para, em vez de se acuar com o poder de fogo do time mineiro, contragolpear de forma letal. Assim, o time abriu 3 a 0 antes de levar dois gols. A atuação do time na etapa inicial e especificamente o terceiro gol foram elogiados por Vanderlei Luxemburgo.- Não foi circunstância. Nós armamos no treinamento. O Atlético quer que a gente marque em cima e eles achem o espaço. Quando fechamos, tem que saber sofrer. O Benítez fez segundo homem pela direita, o Léo pela esquerda e o Bruno por trás - explicou o treinador, antes de acrescentar:
- Foi nosso melhor jogo, no primeiro tempo. No segundo, sofremos. Mas quero dar os parabéns porque nosso terceiro gol foi de jogo de futebol. Qualidade, toque de bola, visão de jogo e finalização perfeita. O time está de parabéns - celebrou o treinador.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

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