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futebol

Luxemburgo comenta saída de Bruno Henrique: ‘Elenco que temos é esse’

Técnico voltou a afirmar que o grupo é curto e deixou evidente o seu desejo por reforços
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LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 09:30

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 09:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em entrevista coletiva concedida após a derrota para o São Paulo por 2 a 0 neste sábado (10), o treinador Vanderlei Luxemburgo, que já havia dito que o elenco do Palmeiras estava curto e que precisava de reforços depois do revés contra o Botafogo na última quarta-feira (8), voltou a comentar sobre o assunto:
– Tenho conversado bastante com o presidente Galiotte, o Buosi e o Anderson. Eles sabem que a declaração (da coletiva) passada não foi jogada. Foi conversado com a diretoria que o nosso número de jogadores está reduzido, precisamos melhorar o nosso elenco.
O técnico falou, também, sobre a saída do volante Bruno Henrique, que foi vendido ao Al-Ittihad, dos Emirados Árabes:
– Quando eu falei que o elenco é curto, o pessoal entendeu que eu tava dando pancada na diretoria. Nós sabemos o que temos que fazer, o presidente sabe e tá correndo atrás, mas tem que ver o mercado, quanto é que custa, onde tá o dinheiro. Com a pandemia, o dinheiro ficou escasso, até tivemos que abrir mão de nossos salários pra pagar os funcionários. Não existe nenhuma cobrança com a diretoria. Antes do jogo já tínhamos conversado. Só era o momento de passar para o torcedor e para a imprensa que nós estamos atrás de aumentar o número de jogadores e de jogadores para somar a qualidade com os que temos aqui.
Com o resultado, o Palmeiras continua com 22 pontos e, com isso, se mantém na quinta posição na tabela. O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira (14), às 18h (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, contra o Coritiba.

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