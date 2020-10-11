Luxemburgo comenta estreia de Esteves e alivia: ‘Pênalti é do jogo’

Após a derrota por dois a zero para o São Paulo, neste sábado (10), o treinador Vanderlei Luxemburgo concedeu uma entrevista coletiva, na qual comentou sobre a atuação de Lucas Esteves, lateral que voltou de lesão e fez seu primeiro jogo no ano:– Lucas jogou bem o primeiro tempo. É o primeiro jogo do ano dele, né? É garoto. Não esteve mal na partida. Foi ao ataque algumas vezes, passou bem a bola. Pênalti faz parte do jogo, não tem que responsabilizá-lo por isso. Perdemos a bola na saída e sofremos com uma desatenção – e completou – o Esteves é um jogador que promete, vai ser o substituto (de Viña), mas pra um jogo. Quando tem muitas mudanças, fica complicado.