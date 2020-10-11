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futebol

Luxemburgo comenta estreia de Esteves e alivia: ‘Pênalti é do jogo’

O treinador elogiou a atuação do jovem lateral, que, com a saída de Diogo Barbosa, se tornou o substituto imediato de Matías Viña...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 08:25

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 08:25
Crédito: César Greco/Palmeiras
Após a derrota por dois a zero para o São Paulo, neste sábado (10), o treinador Vanderlei Luxemburgo concedeu uma entrevista coletiva, na qual comentou sobre a atuação de Lucas Esteves, lateral que voltou de lesão e fez seu primeiro jogo no ano:– Lucas jogou bem o primeiro tempo. É o primeiro jogo do ano dele, né? É garoto. Não esteve mal na partida. Foi ao ataque algumas vezes, passou bem a bola. Pênalti faz parte do jogo, não tem que responsabilizá-lo por isso. Perdemos a bola na saída e sofremos com uma desatenção – e completou – o Esteves é um jogador que promete, vai ser o substituto (de Viña), mas pra um jogo. Quando tem muitas mudanças, fica complicado.
O técnico falou, também, sobre Luiz Adriano, um dos artilheiros do Verdão, que começou a partida no banco de reservas:
– O Luiz Adriano não tinha treinado durante a semana para iniciar o jogo. Ele treinou dois dias só com bola, o que é muito pouco. A ideia é que ele ficasse no banco e entrasse.
Com o resultado, o Palmeiras continua com 22 pontos e, com isso, se mantém na 5ª posição na tabela. O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira (14), às 18h (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, contra o Coritiba.

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