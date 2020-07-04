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Luxemburgo comanda treino uma semana após receber alta de cirurgia

Treinador orientou os atletas nos trabalhos técnicos em dois períodos desta sexta, na Academia de Futebol, ainda com elenco do Palmeiras dividido por conta do coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 21:13

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 21:13

Crédito: Vanderlei Luxemburgo comandou os trabalhos técnicos em dois períodos nesta sexta-feira (Agência Palmeiras
A novidade o treinamento do Palmeiras desta sexta-feira foi Vanderlei Luxemburgo. O técnico já esteve presente na Academia de Futebol ao longo da semana, mas, agora, pela primeira vez comandou um trabalho, orientando os jogadores nos exercícios técnicos realizados em dois períodos.
O treinador de 68 anos de idade volta completamente à ativa somente uma semana depois de receber alta hospitalar. Há oito dias, Luxemburgo passou por cirurgia para retirada da vesícula, deixando o hospital na última sexta-feira. Por conta de sua idade, o técnico, assim como o preparador físico Antônio Mello, recebe monitoramento especial do clube, mas trabalha sem restrições.

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