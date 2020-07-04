Luxemburgo comanda treino uma semana após receber alta de cirurgia

A novidade o treinamento do Palmeiras desta sexta-feira foi Vanderlei Luxemburgo. O técnico já esteve presente na Academia de Futebol ao longo da semana, mas, agora, pela primeira vez comandou um trabalho, orientando os jogadores nos exercícios técnicos realizados em dois períodos.

O treinador de 68 anos de idade volta completamente à ativa somente uma semana depois de receber alta hospitalar. Há oito dias, Luxemburgo passou por cirurgia para retirada da vesícula, deixando o hospital na última sexta-feira. Por conta de sua idade, o técnico, assim como o preparador físico Antônio Mello, recebe monitoramento especial do clube, mas trabalha sem restrições.