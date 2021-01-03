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Luxemburgo comanda primeiro treino de 2021 e Vasco terá sequência de confrontos diretos no Brasileirão

O experiente treinador, que retornou ao Vasco, se apresentou aos jogadores ao lado de sua comissão técnica e do novo diretor executivo do futebol profissional: Alexandre Pássaro...
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Publicado em 

03 jan 2021 às 09:29

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 09:29

Crédito: Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Vasco e estreia na quinta (André Melo Andrade/MyPhoto Press/Lancepress!
O ano de 2021 começou de maneira atípica para os clubes brasileiros, que tiveram que retornar aos treinamentos, já que a temporada do ano passado só terminará em fevereiro. Com o Vasco não foi diferente, e o treino deste sábado foi marcado pela apresentação de caras novas e velhos conhecidos de boa parte do elenco cruz-maltino.
+Confira a tabela do Campeonato Carioca 2021
Durante a atividade, foram apresentados ao elenco o treinador Vanderlei Luxemburgo, que retorna ao Gigante da Colina, além de Alexandre Pássaro (diretor executivo de futebol), Antônio Mello (coordenador da preparação física), Maurício Copertino (auxiliar) e Daniel Félix (preparador físico). No treinamento, Luxemburgo dividiu os atletas em dois grupos para o trabalho físico e realizou uma atividade de posse de bola em campo reduzido.
Além deles, estavam presentes o presidente Alexandre Campello e o vice-presidente de futebol José Luís Moreira, juntos do mandatário eleito Jorge Salgado. O novo presidente prometeu pagar parte dos salários até o próximo jogo diante do Atlético-GO, na quinta-feira. Ele afirmou ter viabilizado recursos para quitar parte dos ordenados e informou a torcida vascaína por meio de sua rede social.
Momento decisivo e confrontos diretos
O Vasco inicia 2021 na zona de rebaixamento com 28 pontos em 26 partidas. Com um jogo a menos, diante do Palmeiras, válido pela primeira rodada do campeonato, o Gigante da Colina tem plenas condições de fugir do perigo e terminar a temporada com mais tranquilidade. Cabe a Luxemburgo mexer com os brios dos atletas e organizar a equipe como fez em 2019.
Para isso, ele terá quatro confrontos diretos, aqueles famosos jogos de seis pontos, de maneira consecutiva a partir da próxima quinta-feira. Em Goiânia, às 21h (horário de Brasília), o time reencontra o Atlético Goianiense, que ainda briga para permanecer na série A. No domingo, por sua vez, comandará o Vasco no primeiro clássico do ano contra o Botafogo, às 20h30, em São Januário.
Uma semana depois, no outro sábado, o Cruz-Maltino joga novamente na Colina Histórica e recebe o lanterna Coritiba, às 21h (de Brasília). Para finalizar a sequência contra times da parte de baixo da tabela, os comandados de Luxemburgo visitarão o RB Bragantino, na quarta, no Nabi Abi Chedid, às 21h30.
Até o fim da competição, o Gigante da Colina terá mais um clássico, dessa vez contra o Flamengo, confrontos duros contra Atlético-MG, Internacional, Corinthians e Palmeiras, e mais três duelos contra equipes que lutam para permanecerem na elite do futebol brasileiro: Bahia, Fortaleza e Goiás.

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