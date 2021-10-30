Luxemburgo cita derrota doída, entende críticas e ressalta que não se fala em rebaixamento no Cruzeiro

A derrota para o Remo por 3 a 1 em casa, na última quinta-feira, 28 de outubro, pela Série B, ainda dói muito muito Cruzeiro. O resultado acabou de vez com qualquer chance matemática de acesso à elite em 2022. O técnico Vanderlei Luxemburgo citou o revés para os paraenses como algo dolorido, mas destacou que apesar de estar a quatro pontos do Z4, evita qualquer menção à possibilidade de queda do time azul. O treinador cruzeirense já está preparando o time para o duelo de segunda-feira, 1º de novembro, em BH, diante do Vila Nova-GO, às 19h, pela 32ª rodada do campeonato. A equipe celeste está na 14ª posição, com 39 pontos, enquanto o Londrina, primeiro time na zona de rebaixamento, tem 35 pontos. O time goiano está em 10º, com 42 pontos. Confira o que disse Luxa no vídeo acima. Luxa não quer nem pensar em chances de rebaixamento do Cruzeiro à Série C-(Bruno Haddad/Cruzeiro)