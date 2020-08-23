Luxemburgo aprova atuação 'convincente' e mira continuidade

O Palmeiras mostrou superioridade no clássico contra o Santos na vitória por 2 a 1, no Morumbi, e Vanderlei Luxemburgo aprovou o desempenho coletivo.

- Nós tínhamos o time do Santos na cabeça. Analisamos bastante. Foi uma atuação convincente. A gente fica feliz. Só temos duas derrotas na temporada. Mas os números pertencem a nós. Não adianta se não chegar. Eu quero chegar em fevereiro disputando o título - analisou Luxemburgo após o triunfo.Em relação ao desempenho individual, o treinador elogiou a postura de Lucas Lima, titular pelo segundo jogo consecutivo.

- O grande jogador do Lucas Lima está dentro dele. A única coisa que posso fazer é escalar. Mas se fizer o que fez hoje, a entrega dentro do jogo do primeiro minuto ao apito final. Foi de destaque. O jogador que o pessoal viu atrás continua dentro dele - completou o treinador.