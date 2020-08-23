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futebol

Luxemburgo aprova atuação 'convincente' e mira continuidade

Treinador faz questão de frisar bons números do Palmeiras na temporada e avisa que é importante se manter em cima até fevereiro, na reta final do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 19:12

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 19:12

O Palmeiras mostrou superioridade no clássico contra o Santos na vitória por 2 a 1, no Morumbi, e Vanderlei Luxemburgo aprovou o desempenho coletivo.
- Nós tínhamos o time do Santos na cabeça. Analisamos bastante. Foi uma atuação convincente. A gente fica feliz. Só temos duas derrotas na temporada. Mas os números pertencem a nós. Não adianta se não chegar. Eu quero chegar em fevereiro disputando o título - analisou Luxemburgo após o triunfo.Em relação ao desempenho individual, o treinador elogiou a postura de Lucas Lima, titular pelo segundo jogo consecutivo.
- O grande jogador do Lucas Lima está dentro dele. A única coisa que posso fazer é escalar. Mas se fizer o que fez hoje, a entrega dentro do jogo do primeiro minuto ao apito final. Foi de destaque. O jogador que o pessoal viu atrás continua dentro dele - completou o treinador.
O Palmeiras tem a primeira semana sem jogos desde a volta da pandemia e volta a campo no próximo sábado (29), contra o Bahia, em Salvador. Luxa ganhou mais uma (Cesar Greco/Agência Palmeiras)

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