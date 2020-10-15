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futebol

Luxemburgo, após derrota do Palmeiras: ‘Torcedor tem razão nas críticas’

Em coletiva, técnico reconheceu culpa no mau desempenho da equipe
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LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 23:27

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 23:27

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva imediatamente após a derrota do Palmeiras por 3 a 1 para o Coritiba na noite desta quarta-feira (14). O vídeo de suas declarações foi gravado antes de o treinador conversar com os dirigentes e comunicar que gostaria de deixar o clube, conforme apurado pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!.
Alvo de muitas críticas da torcida, o técnico reconheceu que a insatisfação pública com seu trabalho tem fundamento:
– Cabe a nós a obrigação de respeitar o torcedor. Ele tem toda a razão das críticas. Só nós, com a minha responsabilidade, podemos mudar. Ninguém pode mudar. Temos que mudar nossa atitude dentro do jogo. Incluindo eu como maior responsável.Luxa também afirmou que há problemas que passam por ele no atual desempenho do Verdão:
– Temos que entender que temos que melhorar. Eu tenho que melhorar como técnico. Caminhamos bem, mas precisamos de mais alguma coisa. E passa por mim. Tenho que fazer mais alguma coisa. Aos jogadores entender que a postura dos últimos três jogos não é postura de Palmeiras.
O próximo duelo do Verdão é no próximo sábado (17), contra o Fortaleza, às 17h, na Arena Castelão.

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