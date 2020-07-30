'Luxa Time'? Palmeiras tem decidido seus jogos nos minutos finais

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Não é um exagero dizer que Weverton foi um dos principais destaques do 1º tempo do duelo entre Palmeiras e Santo André. Foram oito finalizações do time do ABC contra apenas seis do Alviverde nos primeiros 45 minutos de jogo. Três delas na direção do gol. O placar de 0 a 0 no intervalo se deu, em grande parte, graças as intervenções do arqueiro. Mas isso mudou na etapa final, o time de Luxemburgo passou a criar mais - 4x1 em arremates certos - e chegou à vitória por 2 a 0. Um panorama que tem sido comum no time em 2020.

Dos 24 gols anotados pela equipe na temporada até agora, 20 foram marcados no 2º tempo (83,3%). Oito deles, ou seja, um terço, conquistados apenas nos 15 minutos finais ou nos acréscimos, assim como foram os tentos anotados por Felipe Melo e Marcos Rocha no duelo dessa quarta-feira.

Algo que faz lembrar um termo que surgiu na Inglaterra no início dos anos 2000: o 'Fergie Time'. Sob o comando de Alex Ferguson, que foi treinador da equipe entre 86 e 2013, o Manchester United conseguiu vitórias importantes nos minutos finais. Os últimos instantes dos jogos, então, ganharam esse nome. Numa tradução 'abrasileirada', seria o "momento de Fergie", apelido do técnico. Olhando os números do Palmeiras em 2020 até agora, podemos dizer que a equipe tem tido os seus instantes de 'Luxa Time'.Aliás, até quando a bola não entra, o volume ofensivo tem sido outro após o intervalo. Contra o Corinthians, na semana passada, o Palmeiras não marcou e acabou derrotado por 1 a 0 , mas também melhorou no último tempo. Foram 15 finalizações na etapa final contra apenas quatro nos 45 minutos iniciais. Porém, parou em Cássio.

Marcar gols é sempre bom, claro, independente do tempo de jogo. Mas concentrar mais 80% das suas bolas na rede num mesmo período mostram que há algo de errado no time. No mínimo, um desequilíbrio. Algo que Luxemburgo precisa corrigir além do intervalo.

TEMPO DOS GOLS DO PALMEIRAS EM 2020