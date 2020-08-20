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futebol

Luxa fala em perseguição e que conhece o Palmeiras: 'Anos e anos'

Treinador diz que respeita posição de algumas pessoas que se aproveitam para dizer bobagem em função dos maus resultados. Palmeiras venceu a primeira no Brasileirão...

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 22:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2020 às 22:55
A vitória do Palmeiras sobre o Athletico Paranaense trouxe calmaria depois depara o técnico Vanderlei Luxemburgo depois de quatro empates consecutivos. O treinador falou em perseguição após os maus resultados no início do Campeonato Brasileiro.
- Eram dois empates. Pessoal falando muita coisa. A gente respeita. Tem umas pessoas que perseguem e aproveitam pra falar um monte de bobagem. E outras são palmeirenses. É assim mesmo. Ganhou hoje, amanhã perdeu, já vem cobrança. Palmeiras é assim, conheço de anos e anos - afirmou Luxemburgo depois do jogo em Curitiba.
O comandante também analisou a partida como um todo e o desempenho da equipe na Arena da Baixada.
- Foram dois tempos diferentes. Athletico marca e força muito aqui. Conseguimos neutralizar. Nossos volantes bem posicionados. Taticamente muito bem, mas sem qualidade técnica. Fui mudando, Luiz e Menino cansaram. Estratégia foi boa, pessoal teve consciência do que fazer - completou. Luxa obteve a 1ª vitória no BR-2020 (Cesar Greco/Agência Palmeiras)

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