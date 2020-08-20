Luxa fala em perseguição e que conhece o Palmeiras: 'Anos e anos'

A vitória do Palmeiras sobre o Athletico Paranaense trouxe calmaria depois depara o técnico Vanderlei Luxemburgo depois de quatro empates consecutivos. O treinador falou em perseguição após os maus resultados no início do Campeonato Brasileiro.

- Eram dois empates. Pessoal falando muita coisa. A gente respeita. Tem umas pessoas que perseguem e aproveitam pra falar um monte de bobagem. E outras são palmeirenses. É assim mesmo. Ganhou hoje, amanhã perdeu, já vem cobrança. Palmeiras é assim, conheço de anos e anos - afirmou Luxemburgo depois do jogo em Curitiba.

O comandante também analisou a partida como um todo e o desempenho da equipe na Arena da Baixada.