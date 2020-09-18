Luxa e Palmeiras atual têm paralelos com Renato Gaúcho e Grêmio de 2016

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em alta, Vanderlei Luxemburgo vai enfrentar o pressionado Renato Gaúcho, às 16h do próximo domingo (20), no duelo entre Grêmio e Palmeiras. O técnico palmeirense está prestigiado após os triunfos no Dérbi da semana passada e no jogo na altitude de La Paz contra o Bolívar, enquanto o gremista viu seu time vencer apenas uma das últimas seis partidas e está ameaçado no cargo.

O Grêmio, então, virou modelo no Brasil, apresentando um ‘jogo vistoso’ e utilizando jovens das categorias de base, como Arthur, Luan, Everton Cebolinha, entre outros. Por mais que o trabalho atualmente esteja desgastado, os feitos foram históricos. Sem contar que ficar por quatro anos no cargo é algo quase impossível na realidade brasileira.

Contudo, também contava com o fator ‘idolatria’ pelo fato de ter sido multi-campeão pelo Palmeiras na década de 90, algo que lhe garantiria um voto de confiança a mais dos torcedores nostálgicos.

Hoje, o desempenho do time é colocado em segundo plano em detrimento dos resultados que, inegavelmente, são apresentados semana após semana: os únicos torneios a serem disputados pelo Alviverde em 2020 foram vencidos (Florida Cup – amistoso – e um Paulistão em cima do maior rival – título que não era vencido há 12 anos).