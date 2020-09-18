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futebol

Luxa e Palmeiras atual têm paralelos com Renato Gaúcho e Grêmio de 2016

Mesmo vivendo fases diferentes atualmente, o técnico palmeirense e o gremista possuem características semelhantes nas trajetórias nos clubes. Eles se enfrentam no domingo (20)...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 10:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em alta, Vanderlei Luxemburgo vai enfrentar o pressionado Renato Gaúcho, às 16h do próximo domingo (20), no duelo entre Grêmio e Palmeiras. O técnico palmeirense está prestigiado após os triunfos no Dérbi da semana passada e no jogo na altitude de La Paz contra o Bolívar, enquanto o gremista viu seu time vencer apenas uma das últimas seis partidas e está ameaçado no cargo.
O Grêmio, então, virou modelo no Brasil, apresentando um ‘jogo vistoso’ e utilizando jovens das categorias de base, como Arthur, Luan, Everton Cebolinha, entre outros. Por mais que o trabalho atualmente esteja desgastado, os feitos foram históricos. Sem contar que ficar por quatro anos no cargo é algo quase impossível na realidade brasileira.
Contudo, também contava com o fator ‘idolatria’ pelo fato de ter sido multi-campeão pelo Palmeiras na década de 90, algo que lhe garantiria um voto de confiança a mais dos torcedores nostálgicos.
Hoje, o desempenho do time é colocado em segundo plano em detrimento dos resultados que, inegavelmente, são apresentados semana após semana: os únicos torneios a serem disputados pelo Alviverde em 2020 foram vencidos (Florida Cup – amistoso – e um Paulistão em cima do maior rival – título que não era vencido há 12 anos).
Se o tema ‘desempenho x resultado’ ainda gera qualquer debate no Palmeiras, no fator ‘uso da base’ não há muita discussão: em dez rodadas do Brasileirão de 2020, já foram utilizados seis atletas formados na Academia de Futebol (Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Veron, Wesley e Gabriel Silva). A efeito de comparação, no Brasileirão de 2019, apenas Veron foi utilizado entre os jovens sub-23 da base alviverde. É impossível prever se Luxemburgo terá, no atual Palmeiras, o tamanho do sucesso que Renato conquistou no Grêmio de 2016 para cá. Entretanto, os paralelos estão aí e a intenção, mesmo que inconscientemente, é repetir o caminho.

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