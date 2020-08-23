Luxa e Cuca 'saem de casa' com Palmeiras e Santos no Morumbi

Crédito: Reprodução/Twitter; Divulgação/Palmeiras

Cuca e Vanderlei Luxemburgo têm ligações com o Palmeiras. O primeiro ganhou o Campeonato Brasileiro de 2016 e o outro é o maior campeão pelo clube, com o último título conquistado há três semanas.

Os laços com o Alviverde passam pelo histórico dos treinadores no Palestra Italia e Allianz Parque. Contando antes e depois da reforma, Luxa é quem mais comandou o Palmeiras no local e quem mais venceu. São 153 partidas e 120 vitórias no total. Contabilizando somente a casa nova, são nove compromissos e seis triunfos.Já Cuca é o 'cara' do Allianz como treinador palmeirense. Soma 35 jogos e 24 resultados positivos. Se Luxemburgo é recordista no geral, o atual comandante santista é quem detém as melhores marcas após a reforma, concluída em novembro de 2014, quando o time voltou para casa.

Neste domingo, porém, os dois vão "sair de casa" no confronto entre Palmeiras e Santos, uma vez que o clássico acontece no Morumbi. Um evento da final da Liga dos Campeões no Allianz Parque é o motivo para a mudança.