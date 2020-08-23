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futebol

Luxa e Cuca 'saem de casa' com Palmeiras e Santos no Morumbi

Com números imponentes no Allianz Parque e Palestra Italia, técnicos rivais se reencontram fora do estádio no clássico entre Palmeiras e Santos, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 08:00

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Reprodução/Twitter; Divulgação/Palmeiras
Cuca e Vanderlei Luxemburgo têm ligações com o Palmeiras. O primeiro ganhou o Campeonato Brasileiro de 2016 e o outro é o maior campeão pelo clube, com o último título conquistado há três semanas.
Os laços com o Alviverde passam pelo histórico dos treinadores no Palestra Italia e Allianz Parque. Contando antes e depois da reforma, Luxa é quem mais comandou o Palmeiras no local e quem mais venceu. São 153 partidas e 120 vitórias no total. Contabilizando somente a casa nova, são nove compromissos e seis triunfos.Já Cuca é o 'cara' do Allianz como treinador palmeirense. Soma 35 jogos e 24 resultados positivos. Se Luxemburgo é recordista no geral, o atual comandante santista é quem detém as melhores marcas após a reforma, concluída em novembro de 2014, quando o time voltou para casa.
Neste domingo, porém, os dois vão "sair de casa" no confronto entre Palmeiras e Santos, uma vez que o clássico acontece no Morumbi. Um evento da final da Liga dos Campeões no Allianz Parque é o motivo para a mudança.
O Peixe tem sete pontos em quatro rodadas, enquanto Verdão soma cinco em três partidas. Para quem se sente tão bem na morada palmeirense, será estranho se sentar no banco de reservas da casa de um rival.

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