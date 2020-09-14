Luxa critica juiz e diz que expulsão de Zé Rafael foi “compensação”

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

“Apesar de tudo”, Vanderlei Luxemburgo achou o empate por 2 a 2 contra o Sport um resultado justo. No entanto, o técnico do Palmeiras encontrou um espaço para criticar a atuação do árbitro Diego Pombo Lopez, da Bahia, em coletiva de imprensa logo após a partida.

- Acho que, assim, não vou transferir para o juiz, mas ele teve dois equívocos grandes. Um é o goleiro, que ganhava tempo desde o início, e outro foi a expulsão de Zé Rafael. Foi para compensar, não tenho dúvida. Se for merecido, você toma, mas na falta dele não era para cartão amarelo. Foi desnecessário e equivocado. Mania de jovens árbitros, o cara tem cartão amarelo e faz uma falta, é reincidência da falta, então tem que tomar o segundo cartão. Isso trouxe um prejuízo para nós – iniciou o experiente técnico, que complementou:

- Fui falar com ele (juiz) depois do jogo, para conversar, e ele disse que fez o que ele viu (cartão amarelo para Zé Rafael). Então ele se equivocou. Se ele viu o goleiro do Sport ganhar tempo e não chamou atenção, ele se equivocou. Se ele viu a falta e deu cartão amarelo, se equivocou mais uma vez. Isso prejudicou o Palmeiras.Apesar disso, Luxa também avaliou a atuação da equipe, que saiu atrás em pênalti cometido por Wesley e conseguiu a virada parcial ainda no primeiro tempo, com Willian e Zé Rafael. O meio-campista acabou expulso no início do segundo tempo após dois cartões amarelos seguidos (Sander, do Sport, havia levado o vermelho no final da primeira etapa).

- Nós saímos atrás e a gente estava jogando bem, com controle do jogo. Foi uma falta equivocada, uma transição rápida, e eles fizeram 1 a 0. Tivemos calma e tranquilidade para reverter a situação e fazer 2 a 1. Viemos pro segundo tempo sem o Ramires, que tinha levado cartão amarelo. Mantive a estrutura da equipe, coloquei o Danilo, e o Gabriel Veron que entrou para puxar velocidade. Conseguimos, tivemos chance de fazer o gol. Hoje foi uma rodada atípica para todo mundo que estava lá na frente – finalizou.