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futebol

Luxa apela para Doria garantir 30 dias de treino antes da volta de jogos

Técnico do Palmeiras afirmou ser humanamente impossível, depois de quase três meses de paralisação, ter partidas com duas semanas e meio de trabalho e ressalta risco de lesões...

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 21:52

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 21:52
Crédito: Treinador do Palmeiras fez apelo para governador de São Paulo diminuir prejuízo técnico (Agência Palmeiras
Vanderlei Luxemburgo voltou a comandar um treino técnico depois de quase quatro meses, nesta sexta-feira. E deu declarações à TV Palmeiras com um apelo direcionado ao governador de São Paulo, João Doria. O técnico quer ajuda para que se garantam 30 dias de trabalho com bola antes da volta dos jogos, já que as autoridades sanitária só liberaram o exercício a partir da última quarta-feira, enquanto rivais do Campeonato Brasileiro, como os cariocas, retomaram as partidas, o que pode significar uma vantagem técnica.
- O importante é que tenhamos a consciência de quem governa, de quem manda, na realidade. Não se pode ficar 120 dias parado e voltar com duas semanas, duas semanas e meia. É humanamente impossível e muito perigoso, para lesões importantes - declarou Luxemburgo, preocupado com o provável início do Brasileiro, em 9 de agosto, o que poderia diminuir ainda mais o intervalo entre as seis rodadas que restam no Campeonato Paulista.

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