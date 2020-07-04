Luxa apela para Doria garantir 30 dias de treino antes da volta de jogos

Vanderlei Luxemburgo voltou a comandar um treino técnico depois de quase quatro meses, nesta sexta-feira. E deu declarações à TV Palmeiras com um apelo direcionado ao governador de São Paulo, João Doria. O técnico quer ajuda para que se garantam 30 dias de trabalho com bola antes da volta dos jogos, já que as autoridades sanitária só liberaram o exercício a partir da última quarta-feira, enquanto rivais do Campeonato Brasileiro, como os cariocas, retomaram as partidas, o que pode significar uma vantagem técnica.