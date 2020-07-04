Luxa apela para Doria garantir 30 dias de treino antes da volta de jogos

Vanderlei Luxemburgo voltou a comandar um treino técnico depois de quase quatro meses, nesta sexta-feira. E deu declarações à TV Palmeiras com um apelo direcionado ao governador de São Paulo, João Doria. O técnico quer ajuda para que se garantam 30 dias de trabalho com bola antes da volta dos jogos, já que as autoridades sanitária só liberaram o exercício a partir da última quarta-feira, enquanto rivais do Campeonato Brasileiro, como os cariocas, retomaram as partidas, o que pode significar uma vantagem técnica.
- O importante é que tenhamos a consciência de quem governa, de quem manda, na realidade. Não se pode ficar 120 dias parado e voltar com duas semanas, duas semanas e meia. É humanamente impossível e muito perigoso, para lesões importantes - declarou Luxemburgo, preocupado com o provável início do Brasileiro, em 9 de agosto, o que poderia diminuir ainda mais o intervalo entre as seis rodadas que restam no Campeonato Paulista.