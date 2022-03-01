  • Luton Town x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Inglaterra
futebol

Luton Town x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Inglaterra

Chelsea entra em campo pela primeira vez após ter sido derrotado nos pênaltis para o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, mas pensa em avançar de fase...
LanceNet

01 mar 2022 às 12:07

Publicado em 01 de Março de 2022 às 12:07

Buscando se recompor após a derrota na final da Copa da Liga Inglesa para o Liverpool, o Chelsea visita para encarar o Luton Town nesta quarta-feira, às 16h15 (horário de Brasília), pela Copa da Inglaterra. Os Blues são amplos favoritos diante da equipe da 2ª divisão.SEM PENSAR EM OUTRA FINAL- Não vamos pensar na próxima final sem pensar no próximo jogo. Temos alguns obstáculos e gols para marcar se quisermos vencer. Nós precisamos da motivação e atitude certas. Precisamos de comprometimento total. É muita exigência, mas precisamos disso dos atletas - disse Thomas Tuchel.
COMO CHEGAM AS EQUIPES​O Chelsea chega nas oitavas de final após golear o Chesterfiel por 5 a 1 e vencer o Plymouth Argyle por 2 a 1 na prorrogação. Já o Luton Town goleou o Harrogate Town por 4 a 0 na estreia e derrotou o Cambridge United por 3 a 0.
FICHA TÉCNICA:Luton Town x Chelsea
Data e horário: 2/3/2022, às 16h15 (de Brasília)Local: Kenilworth Road, em Luton (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LUTON TOWN (Técnico: Nathan Jones)Steer; Naismith, Burke e Lockyer; Bree, Campbell, Mpanzu, Berry e Bell; Cornick e Adebayo
Desfalques: Sonny Bradley (machucado)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa; Chalobah, Rudiger e Sarr; Hudson-Odoi, Jorginho, Saul e Alonso; Pulisic e Werner; Lukaku
Desfalques: Hakim Ziyech, Andreas Christensen, César Azpilicueta e Ben Chilwell (machucados)
Crédito: Chelsea tenta se recompor na FA Cup após perder a Copa da Liga Inglesa para o Liverpool (Foto: JUSTIN TALLIS/AFP)

