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Luto! Presidente do Coritiba, Renato Follador morre vítima de Covid-19

Internado desde junho, o mandatário do Coxa perdeu a batalha contra o vírus e faleceu aos 67 anos...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 22:26

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 22:26
Crédito: Renato Follador tinha 67 anos e é mais uma vítima da pandemia no Brasil (Divulgação/Coritiba
O presidente do Coritiba, Renato Follador, faleceu por conta das complicações da Covid-19 na noite deste sábado (03). Aos 67 anos, o mandatário estava internado desde junho e nas últimas horas teve uma piora em seu estado clínico.
Antes de ser internado por conta da doença, Renato havia tomado uma dose da vacina. A segunda estava programada para este mês.
Eleição
Eleito em dezembro de 2020, o seu mandato para reestruturar o clube seria de 2021 a 2023. Em sua campanha eleitoral, Follador prometia dar mais espaço para os jovens no clube e apresentava um plano ambicioso para a reconstrução do Coritiba no cenário nacional.

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