Luto! Presidente do Coritiba, Renato Follador morre vítima de Covid-19

O presidente do Coritiba, Renato Follador, faleceu por conta das complicações da Covid-19 na noite deste sábado (03). Aos 67 anos, o mandatário estava internado desde junho e nas últimas horas teve uma piora em seu estado clínico.
Antes de ser internado por conta da doença, Renato havia tomado uma dose da vacina. A segunda estava programada para este mês.
Eleição
Eleito em dezembro de 2020, o seu mandato para reestruturar o clube seria de 2021 a 2023. Em sua campanha eleitoral, Follador prometia dar mais espaço para os jovens no clube e apresentava um plano ambicioso para a reconstrução do Coritiba no cenário nacional.