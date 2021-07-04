Luto! Presidente do Coritiba, Renato Follador morre vítima de Covid-19

Crédito: Renato Follador tinha 67 anos e é mais uma vítima da pandemia no Brasil (Divulgação/Coritiba

O presidente do Coritiba, Renato Follador, faleceu por conta das complicações da Covid-19 na noite deste sábado (03). Aos 67 anos, o mandatário estava internado desde junho e nas últimas horas teve uma piora em seu estado clínico.

Antes de ser internado por conta da doença, Renato havia tomado uma dose da vacina. A segunda estava programada para este mês.

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