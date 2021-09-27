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Luta pelo G6 do Brasileiro, decisão na base e estreia do feminino: veja onde assistir o Fluminense na semana

Tricolor joga fora de casa em busca do G6 da tabela; o sub-20 disputa o título estadual, o sub-17 uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil e o feminino estreia no carioca
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Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 20:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 20:56
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Na última rodada do Brasileirão, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Maracanã. O Tricolor, agora, tem uma semana livre para treinar até a viagem para enfrentar o Santos, em busca de um resultado para por o time no G6 do campeonato. Enquanto isso, na base, o sub-20 joga a partida de volta da final do Campeonato Carioca e o sub-17 disputa uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. A equipe feminina também vai a campo pelo Carioca.
> Confira a tabela e os jogos do BrasileirãoNa quinta-feira, o Fluminense disputa a final do Campeonato Carioca sub-20 contra o Flamengo. A partida de ida da decisão terminou em 4 a 1 a favor do Tricolor. Já no sub-17, a equipe vai a campo na sexta-feira para enfrentar o São Paulo pelas quartas de finais da Copa do Brasil. A partida de ida das quartas resultou em um empate por 1 a 1.
+ Fred, do Fluminense, se isola como segundo maior artilheiro da história do Brasileirão
A equipe feminina tem a partida de estreia do Campeonato Carioca Feminino 2021. O Tricolor vai enfrentar o time do Pérolas Negras, no domingo, às 15h. O Fluminense, então, terá partidas importantes pela frente. O LANCE! mostra a agenda do clube nesta semana.CONFIRA O CALENDÁRIO DO FLUMINENSE NA SEMANA
QUINTA-FEIRA (30/09)Campeonato Carioca sub-20 - FinalFlamengo x FluminenseLocal: Gávea - 10hOnde assistir: FluTV
SEXTA-FEIRA (01/10)Copa do Brasil sub-17 - QuartasFluminense x São PauloLocal: Estádio Luso-Brasileiro - 15:15hOnde assistir: Sportv
DOMINGO (03/10)Campeonato Carioca Feminino - 1º rodadaLocal: Fluminense x Pérolas NegrasCT Vale das Laranjeiras - 15h
Campeonato Brasileiro - 23º rodadaSantos x FluminenseLocal: Vila Belmiro - 18:15hOnde assistir: Premiere

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