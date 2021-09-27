Luta pelo G6 do Brasileiro, decisão na base e estreia do feminino: veja onde assistir o Fluminense na semana

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Na última rodada do Brasileirão, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Maracanã. O Tricolor, agora, tem uma semana livre para treinar até a viagem para enfrentar o Santos, em busca de um resultado para por o time no G6 do campeonato. Enquanto isso, na base, o sub-20 joga a partida de volta da final do Campeonato Carioca e o sub-17 disputa uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. A equipe feminina também vai a campo pelo Carioca.

> Confira a tabela e os jogos do BrasileirãoNa quinta-feira, o Fluminense disputa a final do Campeonato Carioca sub-20 contra o Flamengo. A partida de ida da decisão terminou em 4 a 1 a favor do Tricolor. Já no sub-17, a equipe vai a campo na sexta-feira para enfrentar o São Paulo pelas quartas de finais da Copa do Brasil. A partida de ida das quartas resultou em um empate por 1 a 1.

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A equipe feminina tem a partida de estreia do Campeonato Carioca Feminino 2021. O Tricolor vai enfrentar o time do Pérolas Negras, no domingo, às 15h. O Fluminense, então, terá partidas importantes pela frente. O LANCE! mostra a agenda do clube nesta semana.CONFIRA O CALENDÁRIO DO FLUMINENSE NA SEMANA

QUINTA-FEIRA (30/09)Campeonato Carioca sub-20 - FinalFlamengo x FluminenseLocal: Gávea - 10hOnde assistir: FluTV

SEXTA-FEIRA (01/10)Copa do Brasil sub-17 - QuartasFluminense x São PauloLocal: Estádio Luso-Brasileiro - 15:15hOnde assistir: Sportv

DOMINGO (03/10)Campeonato Carioca Feminino - 1º rodadaLocal: Fluminense x Pérolas NegrasCT Vale das Laranjeiras - 15h