Luta contra o Z4, três no Maracanã e finalista da Libertadores: os próximos jogos do Fluminense no Brasileirão

Com o Campeonato Brasileiro se encaminhando para a reta final, o Fluminense terá partidas decisivas pela frente pelo sonho de disputar a Libertadores na próxima temporada. Depois de duas vitórias e uma derrota, o Tricolor segue a sequência contra equipes da parte de baixo da tabela ao enfrentar o Ceará no Castelão no domingo, além de Sport, em casa, e Grêmio, em Porto Alegre. E a tabela não promete ser fácil. Depois de enfrentar o time gaúcho, o Flu receberá o Palmeiras, finalista da Libertadores no Maracanã. Além disso, visita o Juventude e ainda tem o América-MG em casa pela 34ª rodada. A CBF ainda não detalhou as rodadas finais do Brasileirão, que tem confrontos com Internacional (casa), Atlético-MG (fora), Bahia (fora) e Chapecoense (casa), quando o Tricolor encerra a competição.