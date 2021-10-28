Luta contra o Z4, três no Maracanã e finalista da Libertadores: os próximos jogos do Fluminense no Brasileirão

Com o Campeonato Brasileiro se encaminhando para a reta final, o Fluminense terá partidas decisivas pela frente pelo sonho de disputar a Libertadores na próxima temporada. Depois de duas vitórias e uma derrota, o Tricolor segue a sequência contra equipes da parte de baixo da tabela ao enfrentar o Ceará no Castelão no domingo, além de Sport, em casa, e Grêmio, em Porto Alegre. E a tabela não promete ser fácil. Depois de enfrentar o time gaúcho, o Flu receberá o Palmeiras, finalista da Libertadores no Maracanã. Além disso, visita o Juventude e ainda tem o América-MG em casa pela 34ª rodada. A CBF ainda não detalhou as rodadas finais do Brasileirão, que tem confrontos com Internacional (casa), Atlético-MG (fora), Bahia (fora) e Chapecoense (casa), quando o Tricolor encerra a competição.
Veja e simule resultados na tabela do Brasileirão
Vale lembrar que o Flu tem, neste momento, 19,9% de chances matemáticas de terminar o Campeonato Brasileiro no G6, mas ainda aguarda por conta das grandes chances de virar um G9. O time de Marcão é o oitavo, com 39 pontos. Veja abaixo todos os detalhes dos jogos.VEJA O CALENDÁRIO DO FLUMINENSE:
Rodada 29 - 31/10 (domingo)Ceará x Fluminense - 16hCastelão, Fortaleza (CE)Transmissão: Globo e Premiere
Rodada 30 - 06/11 (sábado)Fluminense x Sport - 21hMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Premiere e SporTV
Rodada 31 - 09/11 (terça-feira)Grêmio x Fluminense - 21h30Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)Transmissão: Premiere e SporTV
Rodada 32 - 14/11 (domingo)Fluminense x Palmeiras - 18h15Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Premiere
Rodada 33 - 17/11 (quarta-feira)Juventude x Fluminense - 20h30Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)Transmissão: Premiere
Rodada 34 - 21/11 (domingo)Fluminense x América-MG - 16hMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Globo e Premiere
Rodadas ainda sem definição:Fluminense x InternacionalAtlético-MG x FluminenseBahia x FluminenseFluminense x Chapecoense