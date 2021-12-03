Luta contra o rebaixamento! Situação do Bahia pode complicar nesta sexta-feira; veja cenário

A situação do Bahia, que já é delicada no Campeonato Brasileiro, pode ficar ainda pior com a sequência da rodada.
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No momento, o Tricolor aparece na 17ª posição, com 40 pontos. O Athletico, primeiro time fora do Z-4, está com 42 pontos.
Nesta sexta-feira, caso o Furacão bata o Cuiabá, ele abre cinco de vantagem do Bahia e deixa o Dourado como primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Sendo assim, a distância para o Tricolor escapar da queda fica em três pontos, com duas rodadas pela frente.
Confira quem o Bahia encara até o fim do Brasileirão:
Fluminense (C)
Fortaleza (F)