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Luta contra o rebaixamento! Situação do Bahia pode complicar nesta sexta-feira; veja cenário

Tricolor pode ver a vantagem para sair da zona de rebaixamento aumentar se o Athletico vencer o Cuiabá...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 16:02

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 16:02

A situação do Bahia, que já é delicada no Campeonato Brasileiro, pode ficar ainda pior com a sequência da rodada.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No momento, o Tricolor aparece na 17ª posição, com 40 pontos. O Athletico, primeiro time fora do Z-4, está com 42 pontos.
Nesta sexta-feira, caso o Furacão bata o Cuiabá, ele abre cinco de vantagem do Bahia e deixa o Dourado como primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Sendo assim, a distância para o Tricolor escapar da queda fica em três pontos, com duas rodadas pela frente.
Confira quem o Bahia encara até o fim do Brasileirão:
Fluminense (C)
Fortaleza (F)
Crédito: PedroSouza/AtleticoMG

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