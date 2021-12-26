Lukaku volta após Covid-19, sai do banco, muda o jogo e Chelsea vence o Aston Villa de virada no Inglês

Triunfo dos Blues. Depois de dois empates consecutivos nas últimas rodadas, o Chelsea voltou a vencer no Campeonato Inglês. Neste domingo, o time de Thomas Tuchel foi até Birmingham para encarar o Aston Villa e venceu por 3 a 1, de virada. Jorginho (duas vezes) e Lukaku marcaram, enquanto Reece James (gol contra) abriu o marcador.GOL CONTRAEm jogo de poucas chances no primeiro tempo, o Aston Villa contou com uma ajuda do Chelsea para abrir o placar. Aos 28 minutos, Targett cruzou da esquerda, Reece James tentou cortar de cabeça, mas acabou mandando para dentro da própria meta, fazendo um gol contra.
PÊNALTI BOBOSeis minutos depois de sofrer o gol, o Chelsea conseguiu empatar o marcador. Hudson-Odoi foi derrubado por Cash dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Jorginho deslocou o goleiro Dibu Martínez e deixou tudo igual no Villa Park.
ELE DECIDEO técnico Thomas Tuchel voltou com Lukaku para o segundo tempo. Sem entrar em campo nas últimas partidas após testar positivo para a Covid-19, o atacante belga foi o responsável por virar a partida. Aos dez minutos, Hudson-Odoi cruzou e o camisa 9 se antecipou à marcação para fazer de cabeça.
MAIS UMNos acréscimos, Lukaku mostrou que ficar de fora por conta da Covid-19 não mudou seu físico. O camisa 9 recebeu lançamento no alto, ganhou da marcação, deixou o zagueiro para trás e foi derrubado dentro da área. Em novo pênalti, Jorginho fechou a conta.
SEQUÊNCIAAntes de 2022, o Chelsea ainda faz seu último jogo no ano na próxima quarta-feira. Os Blues recebem o Brighton, no Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês. O Aston Villa, por sua vez, só entra em campo no próximo domingo, dia 2 de janeiro.