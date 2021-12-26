  • Lukaku volta após Covid-19, sai do banco, muda o jogo e Chelsea vence o Aston Villa de virada no Inglês
Lukaku volta após Covid-19, sai do banco, muda o jogo e Chelsea vence o Aston Villa de virada no Inglês

Blues saem atrás após gol contra de Reece James, mas viram com Jorginho e Lukaku. Camisa 9 precisou de apenas dez minutos em campo para estufar as redes em Birmingham...
LanceNet

26 dez 2021 às 16:24

Triunfo dos Blues. Depois de dois empates consecutivos nas últimas rodadas, o Chelsea voltou a vencer no Campeonato Inglês. Neste domingo, o time de Thomas Tuchel foi até Birmingham para encarar o Aston Villa e venceu por 3 a 1, de virada. Jorginho (duas vezes) e Lukaku marcaram, enquanto Reece James (gol contra) abriu o marcador.GOL CONTRAEm jogo de poucas chances no primeiro tempo, o Aston Villa contou com uma ajuda do Chelsea para abrir o placar. Aos 28 minutos, Targett cruzou da esquerda, Reece James tentou cortar de cabeça, mas acabou mandando para dentro da própria meta, fazendo um gol contra.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
PÊNALTI BOBOSeis minutos depois de sofrer o gol, o Chelsea conseguiu empatar o marcador. Hudson-Odoi foi derrubado por Cash dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Jorginho deslocou o goleiro Dibu Martínez e deixou tudo igual no Villa Park.
ELE DECIDEO técnico Thomas Tuchel voltou com Lukaku para o segundo tempo. Sem entrar em campo nas últimas partidas após testar positivo para a Covid-19, o atacante belga foi o responsável por virar a partida. Aos dez minutos, Hudson-Odoi cruzou e o camisa 9 se antecipou à marcação para fazer de cabeça.
MAIS UMNos acréscimos, Lukaku mostrou que ficar de fora por conta da Covid-19 não mudou seu físico. O camisa 9 recebeu lançamento no alto, ganhou da marcação, deixou o zagueiro para trás e foi derrubado dentro da área. Em novo pênalti, Jorginho fechou a conta.
+ Retrospectiva LANCE!: veja o ano da Seleção Brasileira Masculina em 12 fotos
SEQUÊNCIA​Antes de 2022, o Chelsea ainda faz seu último jogo no ano na próxima quarta-feira. Os Blues recebem o Brighton, no Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês. O Aston Villa, por sua vez, só entra em campo no próximo domingo, dia 2 de janeiro.
Crédito: Lukaku foi o grande nome do Chelsea com atuação impecável no segundo tempo (Foto: OLISCARFF/AFP

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

