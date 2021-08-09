Lukaku passa por exames médicos e está próximo de anúncio no Chelsea

O atacante Lukaku já passou por exames médicos e está próximo de ser anunciado pelo Chelsea, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Neste momento, o entorno do belga planeja o voo para Londres nesta semana para que possa ser anunciado e apresentado nos Blues.O técnico Thomas Tuchel vinha pedindo um centroavante no elenco após as tentativas frustradas pela contratação de Haaland e Kane. Com uma oferta de 115 milhões de euros (R$ 708 milhões) para a Inter de Milão pelo belga, o clube italiano não pôde recusar a proposta.
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Com isso, a equipe de Simone Inzaghi também perde sua segunda peça importante do plantel da última temporada. Após a saída de Hakimi, é a vez do principal nome do time deixar a Itália. O clube tenta repor a saída do atleta com a contratação de Edin Dzeko.
Aos 28 anos, Lukaku vive sua melhor fase na carreira. Na última temporada, o camisa nove anotou 30 gols e distribuiu 10 assistências em 44 partidas do Campeonato Italiano, Champions League e Copa da Itália.