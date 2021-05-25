Luka Modric renova contrato com Real Madrid até 2022

O Real Madrid anunciou a renovação contratual de Luka Modric por mais uma temporada. O croata, que completa 36 anos em setembro, foi peça importante no enxuto elenco comandando pelo técnico Zidane nesta temporada e está animado com o seu futuro.Nas redes sociais, o camisa 10 celebrou a extensão do seu acordo dizendo que está "feliz e orgulhoso por seguir vestindo a camisa da melhor equipe do mundo". Dessa forma, o meia completa 10 anos vestindo a camisa do gigante espanhol em 2022.
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Apesar da idade, a última campanha foi a que Modric mais entrou em campo com o fardamento do Real Madrid. O craque participou de 48 jogos entre La Liga, Champions League e Supercopa da Espanha tendo anotado seis gols e contribuído com seis assistências.
No entanto, a permanência do croata coloca dúvidas sobre a chegada de Eduardo Camavinga, que ainda tem mais um ano de contrato com o Rennes. Além do francês, Odegaard não sabe se terá sequência com a presença do camisa 10 na capital espanhola.