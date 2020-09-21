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futebol

Luka Jovic, do Real Madrid, quer voltar ao Frankfurt por empréstimo

Grandes atuações do sérvio pelo ex-clube fizeram Real comprá-lo em 2019, mas atacante teve poucas chances com Zidane e deseja continuidade...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 18:58

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 18:58
Crédito: AFP
Contratado pelo Real Madrid em 2019, Luka Jovic teve poucas chances na equipe: são 27 partidas e dois gols marcados até aqui pelos Merengues. Desapontado pela falta de sequência, o sérvio quer voltar para onde mais brilhou: o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. A informação é da agência de notícias 'EFE'.A publicação afirma que fontes próximas ao jogador disseram que Jovic quer voltar para "onde foi feliz". Na Alemanha, ele fez 36 gols em 75 jogos - o suficiente para que o Real Madrid desembolsasse 60 milhões de euros para tê-lo.
O Real já foi comunicado da vontade de Jovic e está disposto a negociá-lo por empréstimo, mas as duas equipes ainda estudam a fórmula para o negócio.
Jovic foi relacionado para a estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol, contra a Real Sociedad, mas não entrou em campo. As duas equipes ficaram no 0x0.

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