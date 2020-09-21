Luka Jovic, do Real Madrid, quer voltar ao Frankfurt por empréstimo

Contratado pelo Real Madrid em 2019, Luka Jovic teve poucas chances na equipe: são 27 partidas e dois gols marcados até aqui pelos Merengues. Desapontado pela falta de sequência, o sérvio quer voltar para onde mais brilhou: o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. A informação é da agência de notícias 'EFE'.A publicação afirma que fontes próximas ao jogador disseram que Jovic quer voltar para "onde foi feliz". Na Alemanha, ele fez 36 gols em 75 jogos - o suficiente para que o Real Madrid desembolsasse 60 milhões de euros para tê-lo.