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futebol

Luiz Otávio rescinde com a Chapecoense e se apresenta no Bahia

Zagueiro que estava há duas temporadas no clube catarinense chega ao Tricolor para sua primei experiência no futebol nordestino...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 16:07

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 16:07
Crédito: Zagueiro tem no currículo seis temporadas em que defendeu a Chape (Antônio Muniz/EC Bahia
Em uma ação conjunta de Chapecoense e Bahia para finalizar os trâmites referentes a ida do zagueiro Luiz Otávio para o clube do Nordeste, enquanto a Chape emitiu uma nota nessa sexta-feira (26) informando da rescisão contratual do defensor, o clube de Salvador anunciou a contratação.>Como foram montadas as primeiras rodadas do Brasileirão 2021Essa é a segunda movimentação feita pelo Tricolor na contratação de um nome para a posição. Antes, o Bahia já havia anunciado a chegada do argentino Germán Conti, encorpando o setor onde o técnico Dado Cavalcanti conta, além dos citados, com Anderson Martins, Everson, Juninho e Lucas Fonseca.
Por sua vez, a Chapecoense perdeu mais uma peça do seu plantel que foi peça importante na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro dentro do sistema de jogo em muito baseado na solidez defensiva.
Entretanto, mesmo com as perdas dentro da movimentação de mercado, o time dirigido pelo técnico Umberto Louzer começou bem a temporada onde, observando nomes vindos da base, tem campanha de quatro vitórias e uma derrota no Campeonato Catarinense.

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