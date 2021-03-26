Luiz Otávio rescinde com a Chapecoense e se apresenta no Bahia

Em uma ação conjunta de Chapecoense e Bahia para finalizar os trâmites referentes a ida do zagueiro Luiz Otávio para o clube do Nordeste, enquanto a Chape emitiu uma nota nessa sexta-feira (26) informando da rescisão contratual do defensor, o clube de Salvador anunciou a contratação.>Como foram montadas as primeiras rodadas do Brasileirão 2021Essa é a segunda movimentação feita pelo Tricolor na contratação de um nome para a posição. Antes, o Bahia já havia anunciado a chegada do argentino Germán Conti, encorpando o setor onde o técnico Dado Cavalcanti conta, além dos citados, com Anderson Martins, Everson, Juninho e Lucas Fonseca.