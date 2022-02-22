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futebol

Luiz Otávio fala sobre o sistema defensivo do Bahia

Zagueiro saiu em defesa dos companheiros e falou sobre o jogo coletivo para melhorar o desempenho...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 18:30
Rebaixado para a Série B, o início de ano do Bahia está longe de ser tranquilo e a torcida aumenta as críticas por conta das derrotas na Copa do Nordeste.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Um dos pontos mais criticados nas arquibancadas é o sistema defensivo, que tem sofrido muitas bolas na rede.
Em coletiva de imprensa, o zagueiro Luiz Otávio fez questão de explicar a sua visão e como o time pode ficar mais ‘sólido’ lá atrás.
‘A parte defensiva é um contexto geral, que não depende somente da defesa, da linha de quatro atrás. Depende do time como um todo, da equipe. Claro que não é uma marca boa, tem que melhorar. A gente vem num ano em que temos uma obrigação de colocar o Bahia na Série A novamente. Nosso objetivo principal neste ano. Quando você leva poucos gols, a chance de você ter êxito é muito grande. Essa parte a gente tem que melhorar, e muito. Mas vejo pelos jogos. A gente tem proposto os jogos. Normalmente, a gente está jogando na linha de ataque, marcando alto, para poder conseguir sair com o resultado positivo. Infelizmente, a gente toma um gol ou outro. É uma questão complicada, a gente tem que melhorar muito. É trabalhar, continuar trabalhando, melhorando a cada jogo, para que possamos levar o mínimo de gols possível’, declarou.
Calendário
O próximo jogo do Bahia na temporada acontece quinta-feira, diante do Sampaio Corrêa, na Arena Fonte Nova.
Crédito: (FelipeOliveira/ECBahia

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