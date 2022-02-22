Luiz Otávio fala sobre o sistema defensivo do Bahia

‘A parte defensiva é um contexto geral, que não depende somente da defesa, da linha de quatro atrás. Depende do time como um todo, da equipe. Claro que não é uma marca boa, tem que melhorar. A gente vem num ano em que temos uma obrigação de colocar o Bahia na Série A novamente. Nosso objetivo principal neste ano. Quando você leva poucos gols, a chance de você ter êxito é muito grande. Essa parte a gente tem que melhorar, e muito. Mas vejo pelos jogos. A gente tem proposto os jogos. Normalmente, a gente está jogando na linha de ataque, marcando alto, para poder conseguir sair com o resultado positivo. Infelizmente, a gente toma um gol ou outro. É uma questão complicada, a gente tem que melhorar muito. É trabalhar, continuar trabalhando, melhorando a cada jogo, para que possamos levar o mínimo de gols possível’, declarou.