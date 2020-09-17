Luiz Henrique valoriza chance de Odair no ataque do Fluminense: 'Me deu a oportunidade e eu aproveitei'

O Fluminense saiu na frente no duelo contra o Atlético-GO pela Copa do Brasil e venceu o primeiro jogo por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã. Atuando improvisado como centroavante, Luiz Henrique aproveitou a chance no time titular do Tricolor e conseguiu ter uma boa atuação.
Em entrevista na saída de campo, o jovem atacante valorizou o resultado e já projetou o jogo da volta contra o Dragão.
- Meu empresário vem falando para eu trabalhar sempre e dar meu melhor. O Fluminense foi muito bem hoje e vamos para o próximo. É importante jogar, venho trabalhando muito. O Odair me deu a oportunidade e eu aproveitei. Foi um resultado muito bom, vamos trabalhar firme para o jogo de volta - disse, tímido, o jovem atacante do Fluminense.
No próximo domingo, o Fluminense viaja a Recife para encarar o Sport, às 20h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vaga nas oitavas de final da competição será decidida no dia 24 de setembro, em Goiânia.