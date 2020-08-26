Luiz Henrique treina no Flu e pode jogar clássico; Yuri volta com dores

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Após a classificação na Copa do Brasil, o Fluminense retornou aos treinamentos nesta quarta-feira já visando o clássico contra o Vasco, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jovem Luiz Henrique deve retornar ao time para esta partida. Desfalque após sentir um desconforto na perna direita na Arena da Baixada, ele já está de volta às atividades com os companheiros. Já o volante Yuri se reapresentou ainda com dores.

Yuri pediu para sair no segundo tempo contra o Figueirense, dando lugar a Yago Felipe. Ele não chegou a realizar exames pois sentiu apenas uma pancada e não apresentou edema ou lesão. Ainda não se sabe as condições de jogo para sábado, mas o volante será observado nos próximos dias.

Com a volta de Fred e Hudson ao banco na última partida, o Fluminense tem apenas o zagueiro Frazan no departamento médico. Ele já está fazendo exercícios leves no campo em recuperação de uma cirurgia no joelho direito após lesão ainda na pré-temporada.