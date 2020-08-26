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Luiz Henrique treina no Flu e pode jogar clássico; Yuri volta com dores

Jovem foi desfalque na partida contra o Figueirense por desconforto na perna e já voltou aos treinamentos; volante sentiu pancada e precisou sair no Maracanã...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 17:53
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Após a classificação na Copa do Brasil, o Fluminense retornou aos treinamentos nesta quarta-feira já visando o clássico contra o Vasco, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jovem Luiz Henrique deve retornar ao time para esta partida. Desfalque após sentir um desconforto na perna direita na Arena da Baixada, ele já está de volta às atividades com os companheiros. Já o volante Yuri se reapresentou ainda com dores.
Yuri pediu para sair no segundo tempo contra o Figueirense, dando lugar a Yago Felipe. Ele não chegou a realizar exames pois sentiu apenas uma pancada e não apresentou edema ou lesão. Ainda não se sabe as condições de jogo para sábado, mas o volante será observado nos próximos dias.
Com a volta de Fred e Hudson ao banco na última partida, o Fluminense tem apenas o zagueiro Frazan no departamento médico. Ele já está fazendo exercícios leves no campo em recuperação de uma cirurgia no joelho direito após lesão ainda na pré-temporada.
O Flu volta a campo no sábado, às 19h, contra o Vasco. A partida será no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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