Luiz Henrique relata confiança no acesso do Vasco: 'Mais um no projeto'

Era quem faltava ser apresentado. Emprestado pelo Fortaleza, Luiz Henrique já treina no Vasco há 15 dias, foi anunciado oficialmente na semana passada e, nesta quinta-feira, falou pela primeira vez como jogador do Vasco. E explicou porque aceitou defender o Cruz-Maltino.- Quando o professor Zé Ricardo me ligou, eu não pensei duas vezes. Pelo tamanho do clube que é o Vasco, por já ter trabalho com ele, pela confiança quando ele me ligou. Como o Brazil falou, também já trabalhei com ele. Pelo tamanho do Vasco e pelo projeto. Sou mais um no projeto que é voltar para a elite do futebol brasileiro, que é a Série A. Com essa torcida maravilhosa, que merece, e esse clube que merece também - pregou o meio-campista.

Luiz Henrique tem 22 anos, esteve cedido ao Botafogo no último trimestre do ano passado e tem história no Flamengo. Ele foi revelado pelo Rubro-Negro, e na base do maior rival do Cruz-Maltino ele foi comandado por Zé Ricardo. Lá teve também Carlos Brazil, que o apresentou no novo clube, como dirigente.

- Luiz Henrique é um jogador no qual acreditamos muito. É uma promessa. Já trabalhei com ele na formação durante algum tempo e conheço todo o potencial técnico que esse jogador tem. É um jogador que, certamente, vai ajudar muito o Vasco, vai ajudar muito a gente nesse processo de subir de volta à Série A. Tem treinado muito bem aqui conosco, e não é surpresa para a gente. É um jogador que já conhecíamos e conhecemos muito bem. Seja bem-vindo, Luiz. Que você tenha sucesso - desejou o gerente de futebol vascaíno.

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O novo reforço deverá disputar posição com Nene, mas também é opção como segundo volante. Dono da camisa 88, ele diz não escolher lugar no campo.

- Comecei de meia, novinho era 10. Aí vim para segundo volante e me sinto à vontade como segundo volante ou como meia. Onde o professor Zé escolher, achar melhor, dependendo do jogo, me colocar, eu vou estar disposto e feliz para ajudar esse clube e o grupo - garantiu.

Já regularizado, Luiz Henrique é opção para o Vasco neste sábado. O adversário é o Fluminense.