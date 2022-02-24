Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luiz Henrique relata confiança no acesso do Vasco: 'Mais um no projeto'

Meio-campista foi apresentado nesta quinta-feira oficialmente como jogador do Cruz-Maltino. Emprestado pelo Fortaleza, ele já trabalhou com Zé Ricardo e faz duas funções...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 18:03
Era quem faltava ser apresentado. Emprestado pelo Fortaleza, Luiz Henrique já treina no Vasco há 15 dias, foi anunciado oficialmente na semana passada e, nesta quinta-feira, falou pela primeira vez como jogador do Vasco. E explicou porque aceitou defender o Cruz-Maltino.- Quando o professor Zé Ricardo me ligou, eu não pensei duas vezes. Pelo tamanho do clube que é o Vasco, por já ter trabalho com ele, pela confiança quando ele me ligou. Como o Brazil falou, também já trabalhei com ele. Pelo tamanho do Vasco e pelo projeto. Sou mais um no projeto que é voltar para a elite do futebol brasileiro, que é a Série A. Com essa torcida maravilhosa, que merece, e esse clube que merece também - pregou o meio-campista.
Luiz Henrique tem 22 anos, esteve cedido ao Botafogo no último trimestre do ano passado e tem história no Flamengo. Ele foi revelado pelo Rubro-Negro, e na base do maior rival do Cruz-Maltino ele foi comandado por Zé Ricardo. Lá teve também Carlos Brazil, que o apresentou no novo clube, como dirigente.
- Luiz Henrique é um jogador no qual acreditamos muito. É uma promessa. Já trabalhei com ele na formação durante algum tempo e conheço todo o potencial técnico que esse jogador tem. É um jogador que, certamente, vai ajudar muito o Vasco, vai ajudar muito a gente nesse processo de subir de volta à Série A. Tem treinado muito bem aqui conosco, e não é surpresa para a gente. É um jogador que já conhecíamos e conhecemos muito bem. Seja bem-vindo, Luiz. Que você tenha sucesso - desejou o gerente de futebol vascaíno.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O novo reforço deverá disputar posição com Nene, mas também é opção como segundo volante. Dono da camisa 88, ele diz não escolher lugar no campo.
- Comecei de meia, novinho era 10. Aí vim para segundo volante e me sinto à vontade como segundo volante ou como meia. Onde o professor Zé escolher, achar melhor, dependendo do jogo, me colocar, eu vou estar disposto e feliz para ajudar esse clube e o grupo - garantiu.
Já regularizado, Luiz Henrique é opção para o Vasco neste sábado. O adversário é o Fluminense.
Crédito: LuizHenriquevaivestiracamisa88doVasco(Foto:RobertoRosendo/Vasco.com.br

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus
Vports tem alta na movimentação de cargas
Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória
Imagem de destaque
Como China sintoniza com novas gerações para tornar suas marcas objeto de desejo no mundo todo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados