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Luiz Henrique e Metinho, do Fluminense, são chamados para treinos com a Seleção Brasileira

Jogadores não vão ficar fora de nenhuma partida e integram o grupo de Tite por três dias na Granja Comary, em Teresópolis, na próxima semana...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 15:27

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 15:27

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Depois de sua primeira convocação para a Seleção Brasileira com a Sub-20, o atacante Luiz Henrique foi chamado para completar os treinos do time principal durante a próxima semana. Além dele, Metinho, outra joia de Xerém, também se apresentará na segunda-feira na Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. O Brasil se prepara para os últimos jogos do ano pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.
A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!. Luiz Henrique, de 19 anos, e Metinho, de 17, vão se observados pela comissão técnica de Tite. O segundo, inclusive, é nascido no Congo, mas se naturalizou brasileiro e terá a primeira oportunidade com a amarelinha.
A dupla passará apenas três dias com o time principal, retornando na quinta-feira. Portanto, Luiz Henrique não será desfalque para Odair Hellmann no duelo com o Palmeiras, no próximo fim de semana. Já Metinho, que atua em duas categorias na base, joga neste domingo contra o Botafogo, pelo Brasileiro Sub-20, mas perderá a partida de terça contra o Atlhetico-PR, pelo Brasileiro Sub-17.
- Feliz demais, que notícia - escreveu Metinho nas redes sociais.

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