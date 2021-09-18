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Luiz Henrique diz estar confiante para o jogo entre Botafogo e Náutico: ‘Faremos uma grande partida’

A pedido de Enderson Moreira, o meia chegou ao Alvinegro no início do mês de setembro e já se adaptou no clube
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2021 às 07:00

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo vai enfrentar o Náutico, neste sábado, às 16:30h, no Estádio Nilton Santos, pela 24º rodada da Série B. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Luiz Henrique comentou sobre o reencontro com Marcelo Chamusca, atual técnico do Timbu.
> Confira a tabela e os jogos da Série B- Já trabalhei com o Chamusca no Fortaleza, é uma pessoa muito do bem, assim como toda a comissão técnica. Ele que contratou muitos jogadores que estão no elenco hoje. A gente vem trabalhando bem forte essa semana porque sabemos que ele conhece nossa equipe jogador por jogador. Confio que vamos fazer uma grande partida e sair com a vitória - destacou o jogador.
Luiz Henrique chegou ao Botafogo a pedido do técnico Enderson Moreira, junto com o lateral Carlinhos. O meia já atuou em duas partidas com a camisa alvinegra e conseguiu ajudar a equipe participando em uma jogada de gol do time, contra o Remo. Luiz Henrique falou sobre o bom ambiente de trabalho no clube e sobre sua recepção com os jogadores do elenco.
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- O clima está muito bom. Já conhecia o Freeland(Diretor de Futebol do Botafogo), já tinha trabalhado com o Enderson e a comissão dele, também já conhecia alguns jogadores do elenco, Kanu, o Jonathan Silva, Ênio, os jogadores que eu joguei contra na base. Os caras que eu não conhecia são muito gente boa, me receberam da melhor maneira possível fora de campo e dentro de campo nem tem o que falar, vocês estão vendo aí, estamos conseguindo propor o jogo que o professor está pedindo - comentou Luiz Henrique.
O Botafogo vive uma grande fase com Enderson Moreira no comando. O clube já soma quatro vitórias consecutivas no campeonato e está com 100% de aproveitamento no segundo turno da Série B. Luiz Henrique falou sobre o bom momento do Alvinegro com o treinador.
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- São nove vitórias em onze jogos. A gente está conseguindo se manter no G4. Nosso primeiro objetivo é voltar para a elite do futebol brasileiro e, se Deus quiser, lá em novembro a gente vai conseguir esse título porque esse grupo e o Botafogo merecem - disse o meia.

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