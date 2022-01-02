Luiz Henrique completa 21 anos na artilharia do Fluminense e com o carinho da torcida

Neste domingo, o atacante Luiz Henrique completa 21 anos. De promessa da base a destaque do profissional, o Moleque de Xerém cresceu em sua segunda temporada na equipe principal e ultrapassou o ídolo Fred na artilharia do time, com sete gols e cinco assistências. Luiz foi promovido ao profissional em 2020, e chegou a completar 28 jogos. Na época, o jovem fez uma temporada tímida ao lado de Marcos Paulo, colega e também promessa de Xerém. Ao todo, foram dois gols e duas assistências. Mesmo contestado por parte da torcida, ele permaneceu nos planos do Tricolor em 2021. Sob o comando de Roger Machado, o atacante disputou a posição com Kayky e Caio Paulista, que vivia um bom momento. Contudo, o jovem recuperou a titularidade ainda no primeiro turno, no primeiro Fla-Flu pelo Brasileiro. Na partida, ele serviu de garçom para André, que marcou o gol da vitória. Em setembro, Luiz Henrique marcou quatro gols em cinco duelos, contra a Chapecoense, São Paulo, Cuiabá e Red Bull Bragantino. O amadurecimento de Luiz Henrique não apenas o consolidou no elenco principal, como também conquistou a torcida. Nesta temporada, o jogador pode sentir pela primeira vez a sensação de ouvir seu nome na arquibancada.