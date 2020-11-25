Luiz Henrique comemora convocação para Seleção Sub-20; jovem perderá clássico

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Depois de participar de um período de treinos com a Seleção Brasileira principal, Luiz Henrique foi chamado novamente por André Jardine para integrar o grupo da Sub-20. Desta vez, o atacante do Fluminense participa da disputa de torneio quadrangular na Granja Comary no mês de dezembro. Essa será a quinta e última etapa de preparação antes do Torneio Sul-Americano Sub-20 Conmebol 2021, que será realizado entre os dias 2 e 27 em fevereiro, na Colômbia.

- Muito feliz por mais uma convocação - comemorou o jogador nas redes sociais.

Luiz Henrique perderá apenas o clássico com o Vasco, marcado para o dia 14 de dezembro. O Brasil enfrentará Chile, Bolívia e Peru nos dias 12, 15 e 18 de dezembro, respectivamente. A delegação se apresenta no dia 7.