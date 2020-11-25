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Luiz Henrique comemora convocação para Seleção Sub-20; jovem perderá clássico

Brasil enfrentará Chile, Bolívia e Peru nos dias 12, 15 e 18 de dezembro, respectivamente, em preparação para o Torneio Sul-Americano em 2021...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 13:39

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 13:39
Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Depois de participar de um período de treinos com a Seleção Brasileira principal, Luiz Henrique foi chamado novamente por André Jardine para integrar o grupo da Sub-20. Desta vez, o atacante do Fluminense participa da disputa de torneio quadrangular na Granja Comary no mês de dezembro. Essa será a quinta e última etapa de preparação antes do Torneio Sul-Americano Sub-20 Conmebol 2021, que será realizado entre os dias 2 e 27 em fevereiro, na Colômbia.
- Muito feliz por mais uma convocação - comemorou o jogador nas redes sociais.
Luiz Henrique perderá apenas o clássico com o Vasco, marcado para o dia 14 de dezembro. O Brasil enfrentará Chile, Bolívia e Peru nos dias 12, 15 e 18 de dezembro, respectivamente. A delegação se apresenta no dia 7.
O Sul-Americano da categoria será o primeiro torneio oficial da Seleção Sub-20 em 2021. A competição é qualificatória para a Copa do Mundo FIFA Sub-20 entre maio e junho de 2021, na Indonésia.

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